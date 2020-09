A 6 meses de Covid, Marco comienza a ver la luz en sus ingresos como Uber

Your browser does not support the video tag.

A casi seis meses de pandemia por Covid-19, choferes de Uber, Didi y Cabify de Puebla comenzaron a ver la “luz” en sus ingresos desde la reactivación económica, pues durante los primeros días algunos llegaban a ganar hasta 500 pesos por semana.

Para Marco Antonio Rodríguez Billar, socio-conductor de 34 años, el panorama económico para los choferes de aplicaciones ha comenzado a ser distinto, favorecedor, pues tras el cambio a semáforo naranja en Puebla, sus ingresos, poco a poco, comienzan a aumentar, según comentó en entrevista a este medio.

Marco dice, firmemente, que no habla sobre sí mismo, pues su experiencia es la de sus compañeros conductores, ya que todos vivieron la misma angustia durante la cuarentena por la falta de empleo, de tener que circular sin encontrar un viaje, la misma necesidad de superar sus gastos y llevar el sustento a casa.

Refiere que antes de la pandemia, solían tener entre 30 y 35 viajes diarios, en una jornada completa; no obstante, apenas las autoridades determinaron el inicio de la cuarentena, vino la crisis: a lo mucho, ocho viajes hacía en un lapso durante todo el día.

Cuenta que se quedaban horas detenidos en un sitio, esperando viaje, resultando complicado desplazarse unos kilómetros para obtener alguno, ya que eso significaba gasto en gasolina, siendo una situación “muy desesperante” que ponía a prueba su paciencia.

A esto, se sumaba que debían pagar las mensualidades de su unidad y el pago de letras, un gasto asimilable cuando podían sacar al día hasta mil 500 pesos, y no los 500 que algunos compañeros obtenían con dificultad durante la pandemia, situación que llevó a ocho de sus conocidos a dejar el volante en busca de otra actividad más redituable.

Pero ahora, comentó Marco, la situación ha mejorado un poco, pues con el regreso al trabajo y la reactivación de otros sectores económicos, como de restaurantes, ha permitido que pueda realizar hasta 20 viajes por día, aunque guarda el temor de que, ante un nuevo brote, se vuelva a cerrar.

Ahorro, aprendizaje en pandemia

“No estamos al 100 por ciento seguros de que esto se calmó, y nada nos asegura que nos diga: vamos a cerrar otra vez todo. Puede pasar. Entonces tratamos de ser lo más obedientes posible y llevar las cosas de mejor manera”.

Marco se mostró optimista, y mencionó que uno de los aprendizajes de la pandemia fue el ahorro, la precaución con los gasto, aprender a no gastar más que en lo necesario, y tener un “colchón” ante otro posible cierre.

“Nos enseñó a tener un poquito más de precaución en el tema de ahorro porque a diferencia de lo que muchos piensen, en Uber vives al día. Es bonito, pero vives al día”, comentó.

Ante pregunta expresa de si tiene miedo a contagiarse de Covid-19 durante su trabajo, Marco inmediatamente afirmó que sí, y que su mismo temor lo ha llevado a tomar todas las medidas en su vehículo, incluso a colocar un acrílico que divide la parte trasera de la delantera, dando con ello más seguridad a los usuarios.

“Sí nos da temor. Nos da mucho temor a todos. A mí en lo personal, yo viví una experiencia de eso, con un familiar cercano. Y por esa razón debes cuidarte mucho más y ser consciente de que estamos expuestos”, asevera.

Esto, en un marco donde Puebla registró hasta el pasado viernes 147 nuevos contagios de Covid-19, lo que representó una baja con relación a los 254 del jueves, razón por la que el gobernador Miguel Barbosa huerta estimó que la entidad podría pasar a semáforo amarillo a finales de mes, si se mantiene esta conducta social.