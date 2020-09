Primeros estudios de vacuna rusa contra Covid son prometedores

Your browser does not support the video tag.

De acuerdo a la revista científica The Lancet, las primeras pruebas preliminares de la vacuna rusa contra Covid-19, llamada Sputnik V, ha mostrado resultados favorables para combatir el coronavirus, además de que no ha presentado efectos indeseados.

Y es que las pruebas preliminares han sido evaluadas por The Lancent, aunque hasta el momento únicamente se ha aplicado a 76 adultos que no son mayores de 60 años.

Hasta el momento, la vacuna contra Covid-19 ha sido aplicada tanto en militantes como civiles, todos ellos voluntarios.

Además, según The Lancent, la vacuna ha generado inmunidad, similar a la que presentan personas que han superado el Covid-19.

No obstante, se advirtió que se puede presentar fiebre y dolor de cabeza, pero serían los únicos síntomas hasta el momento.

Se debe precisar que la vacuna rusa contra Covid-19 consiste en dos dosis, la segunda se aplica 21 días después que la primera, y ambas se basan en adenovirus de resfriados comunes, pero son modificados genéticamente para que incluyan instrucciones para que células de vacunados fabriquen solo una parte del coronavirus, y así el cuerpo humano entrena sus defensas con esas proteínas ajenas y en principio inofensivas.

Fuentes: El País / CNN