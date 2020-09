Por fallas, Volkswagen llama a revisión a camionetas T-Cross 2020

Your browser does not support the video tag.

La automotriz alemana Volkswagen llamó a revisión a sus clientes que hayan adquirido camionetas T-Cross 2020, pues detectaron que algunas unidades cuentan con piezas que no cumplen con el ajuste en la suspensión delantera.

A través de un comunicado la empresa detalló que “Existe la posibilidad de que las tuercas superiores que sujetan las bieletas de los amortiguadores delanteros no se encuentren con el par de apriete correcto, lo que pudiera ocasionar ruido en la suspensión delantera y en caso de uso continuo, las bieletas podrían aflojarse, comprometiendo la estabilidad del auto, aumentando el riesgo de un posible incidente”.

Por lo anterior, la firma ofreció atender a todos los compradores del vehículo en sus distribuidores para revisar y en su caso corregir la posible falla.

Indicó que la reparación del vehículo tomará aproximadamente dos horas y el servicio será completamente gratuito, pues la red de concesionarias se encuentra debidamente informada.

Entre octubre de 2019 y agosto de 2020 se vendieron en territorio mexicano 4 mil 709 unidades de T-Cross, este modelo es una SUV importada desde Brasil.

Fuente: Forbes México