“Por amor” al Barcelona, Messi no abandonará el club

El argentino Lionel Messi por fin rompió el silencio para aclarar su situación con el Barcelona, al asegurar que aunque pidió salir del club desde hace un año, tendrá que seguir pues para hacerlo es necesario ir a juicio y no lo hará porque “es el equipo que ama”.

Así lo dijo en entrevista para Goal, donde señaló que le dolió que se ha dicho en torno a su salida del club catalán, pues tanto en redes sociales, como en medios, fue llamado “desagradecido”, incluso por fans tanto de él como de su equipo.

Lo anterior, porque se argumentó que su salida se debía a la derrota en semifinales de Champions League, donde cayeron 8-2 ante el Bayern Múnich, que luego se coronó campeón.

Al respecto, Messi indicó que siempre ha tenido posibilidades de irse por las ofertas que le han llegado, donde incluso le iría mejor económicamente, pero puntualizó que desde hace un año llevaba sintiendo que “necesita un cambio, nuevos objetivos y cosas nuevas”.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona”, sostuvo el delantero argentino.

Agregó que la decisión de dejar al Barcelona ya llevaba tiempo planeándola, y no fue a raíz de la derrota con el Bayern.

“No vino a causa del resultado ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, él siempre dijo que al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, comentó.

Asimismo, Messi aclaró que se quedará en el club catalán debido a que para poder irse tenía que pagar una cláusula de 700 millones de euros, o sino, irse a juicio, pero afirmó, tajantemente, que jamás hará eso porque el Barcelona es “el equipo de sus amores”.

“Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, aseguró el astro argentino.