Ponen de ejemplo a Tepeaca

Vaya momento histórico que le tocó vivir y dirigir a Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Y es que el presidente municipal de Tepeaca, es afortunado al gobernar la tierra histórica en este país que cumple 500 años.

Medio siglo, se dice fácil. Es importante recordar el pasado, pero más aun, ver el futuro.

Sergio Céspedes, es un profesional que sabe muy bien que hoy lo histórico es más importante que lo político.

Su relación con las autoridades es excelente, tanto que mi Góber, hasta lo pone de ejemplo.

Yassir, Geno, Letepichia y Rosita

Chismes de fin de semana:

1.- El Diario de Chiapas y Meganoticias de Tuxtla Gutiérrez, reportaron que el Juez Penal, negó el Amparo interpuesto por Seth Yassir Vázquez Hernández. De acuerdo con estos medios de comunicación, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Puebla, podría ser detenido en cualquier momento.

Nota: Pero el gobernador Luis Miguel Barbosa, dijo: “Yassir no tiene orden de aprehensión”. Y yo le creo a mi Góber, no por nada voté por él.

Nota bis.- No le negaron el Amparo a Yassir, se lo negaron al “conejo” que fue a ponerlo en su nombre.

2.- A la rebatinga andan los grupos internos del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla. Y no es por las candidaturas, pues éstas ya están repartidas, sino por la la titularidad de la Secretaría de Información, es decir, por la jefatura de prensa.

Nota: No sólo es un asunto de sueldo y manejo del presupuesto, sino de operación política.

3.- Me cuenta que tremenda regañiza se llevó la presidenta municipal de San Andrés Cholula Karina Pérez Popoca, pues no estaba enterada de la compra del Penthouse en Sonata, que hizo Beatriz Martínez Carreño, secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla que gobierna Claudia Rivera Vivanco.

Nota: Si Karina pagara a proveedores y a tiempo, alguien le hubiera avisado.

4.- Por falta de argumentos jurídicos y de ratificación de la demanda, se atrasó la liberación de la orden de aprehensión de Fernando David Letepichia Castro. El Juez dijo: “Ricardo, dame los elementos. Así, nomás por que sí, no puedo”. En tanto, Fernando David, fue hasta finales de agosto pasado, director de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla.

Nota: Fernando David, es un trofeo político de mi Góber, para humillar a mi Claudia.

Nota bis: Le da tiempo para “pelarse” o pagar su deuda. Al fin que, dinero ahora, le sobra.

5.- Por cierto hay 2 regidor@s en el Ayuntamiento de Puebla involucrados en “La Estafa Maestra” de Beatriz Martínez Carreño “la próxima presidenta municipal”.

Nota: Me reservo nombres, porque aun estoy analizando las pruebas, peeeero, recibieron su “moche”.

6.- “Opera por fuera” le dice Beatriz a Mónica, “Mony”, Cervantes en el Ayuntamiento de Puebla. WhatsApp disponible.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

Los alcaldes de Morena en Puebla prefieren no arriesgarse y con el pretexto de la pandemia, no saldrán a recibir reclamos, perdón a dar el Grito de Independencia, a pesar de que mi Góber Barbosa les dijo: Salgan si no temen. Pero el pueblo manda y a estas alturas, las mentadas a Morena, ya no las evita ni Obama.

El Verdugo

Si el Congreso de Puebla no pudo con la “Revocación del mandato”, en Tehuacán, menos podrá en Puebla capital. Las maestras en la Universidad, de Claudia Rivera, se quedarán con las ganas de que la quiten. El Verdugo dice: Regresen a la BUAP o se van al Cereso.

