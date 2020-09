Playas de Cancún reabrirán para el próximo lunes

Your browser does not support the video tag.

Después de permanecer más de cuatro meses cerradas, las playas de Cancún volverá a “reabrir sus puertas” y a partir del próximo lunes podrán recibir gente, pues el semáforo epidemiológico de la zona norte de Quintana Roo cambió a amarillo.

Lo anterior de acuerdo con autoridades de ese estado, que indicaron que a pesar del anuncio, las medidas preventivas continuarán.

Además de que este fin de semana, cuando aún no pueden regresar personas a dichas playas, las mantendrán vigiladas.

Sin embargo, no podrán reabrirse al público en su totalidad, ya que únicamente podrán tener un aforo del 60 por ciento en playas públicas, como de Cancún, Holbox, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel y Tulúm.

Lo anterior únicamente aplicará del 7 al 13 de septiembre, y la medida también aplica para hoteles, que podrán funcionar a un 60 por ciento de su capacidad, así como restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, centros comerciales, campos de golf y otros negocios.

Mientras que la zona sur permanece con semáforo epidemiológico en color naranja, por lo que los anteriores sitios operan a un 30 por ciento de su aforo.

De esa manera, se espera que el turismo aumente en la zona con semáforo amarillo, para así poder comenzar la recuperación económica de la región tras la reapertura.

Fuentes: Excélsior / Infobae