Plantea AMLO a partidos donar 50% de presupuesto para vacuna Covid

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a partidos políticos donar la mitad del presupuesto que se les asigna para apoyar al financiamiento de la vacuna contra Covid-19, al señalar que, por la contingencia, los institutos políticos deben ser austeros.

Lo anterior, durante la conferencia matutina de este viernes, y luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara la conformación de dos nuevas fuerzas políticas, entre ellas la del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al respecto, el mandatario dijo que se debe respetar el derecho ciudadano de la asociación, sin embargo, hizo hincapié en que el dinero destinado a los partidos es “bastante”.

“Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos, porque sí es bastante dinero, son como 5 mil o 7 mil millones, que en estos tiempos deberían de utilizarse, o una parte considerable, para atender la emergencia sanitaria”, dijo.

López Obrador consideró que deben ser los propios militantes y dirigentes de partido quienes tomen la iniciativa de entregar el 50 por ciento de sus prórrogas, además de que el dinero ayudará a la fabricación de la vacuna contra el Covid-19, pues estimó que se requiere de 20 a 30 millones de pesos para unas 128 millones de dosis del fármaco, que de distribuiría en 2021.

Consideró que de llevarse a cabo la austeridad de partidos, se puede lograr que continúe la creación de nuevos partidos, asimismo, recordó que existe una iniciativa en el Congreso para solicitar la reducción de presupuesto a las fuerzas políticas.

Editado por David Celestino