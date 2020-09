Madre acusa a juez de CDMX de postergar juicio de custodia de sus hijas

Your browser does not support the video tag.

Desde hace 12 años, Mónica inició un juicio por la custodia de sus dos hijas, proceso que calificó como tortuoso y largo, pues mencionó que Juan Estrada Negrete del juzgado 26 de la Ciudad de México se ha tomado facultades que no le corresponden para alargar el juicio.

En entrevista con Ángulo 7, acusó que se trata de un procedimiento muy tardados y cansados, pero que ese el camino que debe recorrer para hacer valer sus derechos y el de sus hijas para acceder a la justicia.

Contó que la custodia definitiva le fue entregada a su exesposo en 2016, sin embargo, ella pidió una apelación y un juez mando hacer más periciales, por lo que anuló la sentencia previa hasta que se valoren todas las pruebas presentadas por ella, sin embargo, Estrada Negrete le informó a la madre que fijaba su sentencia, sin esperar a que siquiera le aprobaran la apelación.

Por ello, la afectada acudió a al tribunal de Derechos Humanos a quejarse del actuar de dicha autoridad y ellos le indicaron al propio magistrado que estaba realizando facultades que no le corresponden, además de que ella interpuso quejas contra el juez por alargar el proceso.

Con violencia psicológica, el calvario inicia en 2018

Recordó que todo esto inició en 2008, cuando pidió el divorcio; para ese entonces, ella estaba embarazada de su segunda hija y tras una discusión con el padre de sus hijas, él se llevó por tres meses a la niña mayor, ella pudo recuperarla y se le otorgó la custodia provisional.

Mencionó que ese incidente ocurrió en un contexto de violencia, pues cuando su expareja se enteró del divorcio, él no estuvo de acuerdo y para llevarse a la menor, forcejearon, arañándola, e incluso cayó de sentón al piso.

Cuando fue a levantar su denuncia, su expareja ya se la había adelantado, pues cuando llegó al ministerio público, el personal ya sabía quién era ella, además, el señor llegó con golpes y lesiones que ella no pudo ocasionarle por encontrarse embarazada, sin embargo, a ambos se les inició un proceso por las lesiones.

En ese tiempo, él tenía una prima haciendo el servicio en el Ministerio Público en la delegación Tláhuac, acusó Mónica, quien indicó que en su matrimonio siempre hubo mucha agresión psicológica, además de violencia económica.

Refirió que cuando recuperó a su hija por la vía judicial, ellos dos llegaron a un acuerdo verbal de visitas con la niña mayor, pero se negó a siquiera conocer a la nueva bebé y fue hasta que cumplió tres años que él le pidió conocerla y a pasar días con las dos niñas.

Después en 2011, le pidió cambiarlas de una escuela pública a una privada y que los gastos se dividieran de manera igualitaria a lo que Mónica accedió y todo iba bien hasta que en 2014, el padre comenzó a no respetar los acuerdos de visita que ellos dos habían pactado y comenzó a quedárselas todos los periodos vacacionales, ese año le informaron que se quedaría sin trabajo por lo que le solicitó al padre de las menores que la apoyara con la colegiatura, a lo que él se negó.

Su abogada ayudó a quitarle a las niñas

Indicó que, tras las actitudes negativas de su expareja, decidió hacer valer su guarda custodia provisional y exigirle que respete los periodos de visita, además de regresar a las niñas a una escuela pública porque ella no podía cubrir en ese momento las colegiaturas de ambas niñas y es en 2015 que él la demanda por la custodia, para ese momento la niña más grande comenzó a ser hostil y a decirle que en cuanto cumpliera 12 años ella se iría a vivir con su papá.

En 2015, agregó, la citaron a una plática para los menores, pero en esa fecha ella cumplía años y ese mismo día le quitaron a las niñas, entregándole la guarda y custodia de las mismas al padre.

Ella acusó que desde un principio sintió que algo andaba mal y denunció que su abogada estaba coludida pues ya sabía que le iban a quitar a las menores; el alegato del juzgado fue que las infantes querían estar con el señor, esto pese a los informes periciales y las pruebas que en ese momento señalaban que ambas presentaban alienación parental, pues estaban siendo manipuladas por la figura paterna.

Luego de esta audiencia, Mónica metió un amparo y en 2017 le respondieron que fueron incorrectas las razones del juzgado para otorgar la guarda y custodia, porque no valoró todas las pruebas, pero sólo se instó a que el juez valorara nuevamente su resolución.

Sin embargo, a partir de ese momento, contó, todos sus abogados fueron rechazados por una u otra razón, por lo que ella decidió llevar sola su caso y logró que en marzo de 2018 se le dictara sentencia del amparo contra la guarda definitiva, aunque todo comenzó a retrasarse y fue hasta enero de 2020 cuando salió una sentencia que no estaba apegada a derecho porque nuevamente no volvieron a tomar en cuenta el expediente de la manipulación paternal.

Hechos violatorios del juez

Esta madre acusó que el actuar del juez no es imparcial, porque se supone que ella está en una apelación, pero el magistrado volvió a sacar un acuerdo diciendo que deja firme la sentencia cuando todavía no entra en materia la apelación.

“El juez está haciendo hechos violatorios, parece que la sala ya me hubiera respondido, pero también se puede meter un amparo al juzgado; él ya se saltó procesos, tengo otros medios para seguir impugnado, pero él se los está saltando”, acotó.

Mónica exhortó a las autoridades a que garanticen que los recursos que hay en el país sean en realidad efectivos, pues señaló que a los padres de familia y a los menores “los meten en todo este peregrinar”, por lo que cuestionó dónde queda la justicia pronta, expedita y efectiva que proclaman las leyes.

Indicó que, aunque ella aún ve a sus hijas –sólo los domingos— la relación con ellas es distante, ya que las niñas han sido aleccionadas para tratarla mal, incluso en una de las audiencias indicaron que su padre les dijo que Mónica y su abuela materna habían sido las causantes de la muerte de su abuelo materno, siendo que el señor falleció a causa de una enfermedad crónica de toda la vida.

La afectada ahora es parte del colectivo Madres Luchando por Nuestros Hijos, que integra a mujeres de Puebla, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Morelos, Michoacán, Quintana Roo y Ciudad de México que se han enfrentado al machismo y corrupción en los procesos en la custodia de sus hijos.