La falta de ética de Germán Larrea y frenarán desabasto de medicinas

Germán Larrea: ¿impunidad eterna? // Pasta de Conchos, Taxco, Cananea…

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que transcurren los años y los problemas se mantienen irresueltos, porque la autoridad da largas, interviene tímidamente y al miserable barón de la minería no hay quien le lleve la contraria ni lo ponga en su sitio: 14 años del homicidio industrial en Pasta de Conchos; 13 de la huelga en Taxco; seis del ecocidio en Sonora –por citar sólo algunos casos– y todo ha sido darle vueltas a la noria. Ya casi, en eso estamos, lo vemos, está pendiente, avanzamos…, pero el hecho es que todo se mantiene en el mismo lugar.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador celebró que el Grupo México y su tóxico dueño, Germán Larrea, entregó la concesión de Pasta de Conchos, algo que, por lo demás, el propio consorcio minero anuncio en febrero de 2020, y lo hizo para que el gobierno de la República “disponga de la mina y reanude esfuerzos encaminados a la recuperación de los restos de los mineros fallecidos en 2006… se trata de una decisión voluntaria, sin que cause precedente”.

Lo anterior, sin olvidar que el 1º de mayo de 2019 el propio López Obrador anunció que se recuperarían los cuerpos de los 63 mineros enterrados bajo toneladas de rocas tras la explosión de la mina en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), algo que permanente y cínicamente Germán Larrea se negó a hacer (de hecho, el empresario se amparó en varias ocasiones para evitar tal rescate). Es un acto de justicia al que me comprometí desde el 26 de enero de 2012 en Tepic, Nayarit, por lo que para lograr la meta se recurrirá a expertos, dijo el mandatario, y encargó la organización y acción a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien dice que el rescate tardaría entre cuatro y ocho años, con un costo estimado en 75 millones de dólares; y el tóxico barón cómodamente avienta la papa caliente, cuando la responsabilidad legal y ética es del Grupo México (la primera la ha evadido durante 14 años; la segunda no sabe de qué se trata ni con qué se come).

México Libre, prueba para INE

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) dictaminó ayer que cinco organizaciones en busca de registro como partido político nacional deben quedar fuera y que en la final, a decidir hoy en sesión de Consejo General, participen México Libre, impulsado y liderado por Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala, y el evangelista Partido Encuentro Solidario (antes, “Social”), aspirante a una resurrección electoral.

Resulta alentador que en la citada comisión se haya frenado el intento de contar con partido político de personajes como Elba Esther Gordillo (que llegó al descaro de colocar a su yerno, Fernando González, como dirigente de las Redes Sociales Progresistas, desplazando a Juan Iván Peña Néder), Pedro Haces (sindicalista de la vieja escuela priista, que ahora se ha colocado etiqueta 4T) y el grupo que actualmente controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y pretendió revivir el esquema del Partido Nueva Alianza (Panal). En estos casos fue detectado el estilo clásico del sindicalismo manipulador, simulador y financiador de proyectos políticos para sus grupos directivos.

Otros dos pretendientes de registro recibieron similar rechazo en la comisión mencionada. No pasaron las propuestas relacionadas con César Augusto Santiago, alguien que hizo larga carrera en el Partido Revolucionario Institucional, siempre identificado con las operaciones electorales, y con Manuel Espino, quien fue presidente del comité nacional del Partido Acción Nacional con Vicente Fox en Los Pinos y que ha levantado el brazo como triunfadores a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, ahora, a Andrés Manuel López Obrador, quien lo colocó en un cargo policiaco.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Devaluados. La Comisión de Prerrogativas del INE propondrá hoy al Consejo General, que sólo dos de las siete organizaciones que solicitaron su registro, cumplen con los requisitos de número de asambleas, y mínimo de militantes. Y, qué creen, los amigos de Lorenzo Córdova y compañía, pese a las trampas en el proceso, serán los beneficiados. Estas organizaciones son México Libre y Encuentro Solidario. El Consejo General del INE tendrá la última palabra. Ni Fuerza Social, relacionada a la CATEM, de Pedro Haces, ni Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, ni Redes Sociales Progresistas del yerno de Elba Esther Gordillo, cumplieron con uno de los dos requisitos. Lo más sorprendente es que de obtener su registro, México Libre tendría más militantes que el PAN. ¿No les da pena?

2. Se puede. A 672 días de que en el país, iniciaran las denuncias por la falta de medicamentos oncológicos, Zoé Robledo, director del IMSS, acordó con representantes de madres y padres de niñas y niños con cáncer 5 mecanismos para garantizar el abasto de los fármacos necesarios y la aplicación de quimioterapias y tratamientos médicos, en tiempo y forma. “Reconocimos los casos donde ha habido fallas y establecimos compromisos para resolverlos. Todos los jueves a las 18:00 horas tendremos reuniones de seguimiento”, escribió Robledo. Se establecieron cinco puntos que van desde el monitoreo de los tratamientos hasta un padrón de pacientes pediátricos. Se trata de voluntad política y al director del IMSS se la da de manera natural.

3. Los bien portados. Morenistas afines al coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, negaron que exista una presunta “negociación en lo oscurito”, para que se eligiera a la priista Dulce María Sauri, como presidenta de la Mesa Directiva. Quienes votaron a favor de la nueva Mesa Directiva rechazaron la acusación del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que intervino la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. “En Morena no negociamos en lo oscurito, nos guían los principios, no los cargos, y por eso la Mesa Directiva se eligió con apego a la ley, porque lo importante no es quién ocupó un puesto, sino haber cumplido con la gente, respetando la ley y aplicando las reformas”, aseguraron en un video en redes sociales. Lo dicen tan sinceros, pero, ¿de verdad se creen sus palabras? Son políticos.



