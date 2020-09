Inconformes panistas de San Andrés Cholula e importante decisión del INE

Your browser does not support the video tag.

Panistas de San Andrés se rebelan a Genoveva Huerta

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la intentona de Genoveva Huerta Villegas de convertirse en la gran electora de candidatos del PAN a presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado ha comenzado a alebrestar a la militancia panista de algunas ciudades importantes de la entidad.

Un claro ejemplo es San Andrés Cholula, donde los panistas han cerrado filas para impedir la imposición de un candidato o candidata que desplace a las familias que por más de 20 años han detentado el control del PAN y el ayuntamiento de este municipio, que concentra el 50% del desarrollo inmobiliario de la entidad.

Encabezados por Edmundo Tlatehui Percino, 512 militantes registrados en San Andrés Cholula están solicitando al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y al Comité Directivo Estatal (CDE) que el futuro candidato a la presidencia municipal surja de una consulta abierta a militantes.

Más de 50% de los militantes del PAN en San Andrés firman para evitar que Fraile sea su candidato

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que en San Andrés Cholula hay oficialmente un padrón de 816 panistas que han refrendado su militancia y de ellos, más del 50 por ciento han plasmado sus firmas en 52 cuartillas certificadas por el notario público auxiliar Mario Alberto Montero Rosano, para de esa manera exigirle a Genoveva Huerta Villegas, la presidente estatal del PAN, que la elección del próximo candidato a presidente municipal se haga por medio del sufragio de los miembros activos de esta fuerza política en centros de votación. De alguna manera, esta petición ya constituye un primer filtro para expresar de facto que no quieren de aspirante a edil a Francisco Fraile García, mejor conocido como “el Pastor”, por ser un personaje ajeno a grupos tradicionales de ese municipio.

Con ese documento surge una voz coral de los panistas sanandreseños lanzando el mensaje entrelíneas de: “queremos que el candidato sea cualquiera de nosotros, menos uno de fuera”, en clara alusión de rechazo a los intentos de que se imponga al abanderado por una designación directa desde el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN o por la dirigencia nacional encabezada por Marko Cortés.

Manotazo del INE que retumbó en Puebla

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que este viernes saldrán chispas en el Instituto Nacional Electoral (INE). La Institución, así con mayúscula, que coordinará el proceso electoral 2020-21 y organizará las elecciones intermedias, otorgará o rechazará la solicitud de siete organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos y con ello obtener las jugosas prerrogativas.

Previo a la sesión vespertina que celebrará este viernes el Consejo General, ayer jueves, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos rechazó a cinco organizaciones: Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo; Fuerza Social por México, de Pedro Haces, dirigente sindical; y Grupo Social Promotor de México, lo que hasta hace poco era Nueva Alianza.

Así como a Súmate a Nosotros, del expanista Manuel Espino, y Fundación Alternativa, de los expriistas César Augusto Santiago e Isidro Pastor.

