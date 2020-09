FGE detiene a 11 con 100 dosis de droga en la Popular Castillotla

Your browser does not support the video tag.

Tras un cateo realizado a un domicilio localizado en la colonia Popular Castillotla de la ciudad de Puebla, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a 11 personas tras el aseguramiento de más de 100 dosis de mariguana, heroína y cristal.

Así lo informó el órgano en un comunicado, donde refirió que en el inmueble cateado se detectaron 62 bolsas con una sustancia granulada blanca de al parecer cristal, 32 envoltorios con material negro similar al narcótico conocido como heroína y 12 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana.

Asimismo, se aseguraron 25 pastillas de medicamento controlado, una libreta con diversas anotaciones y una caja metálica con mil 46 pesos.

Los detenidos fueron Refugio de 60 años, Alma Delia de 39 años, Josué David de 33 años, José de Jesús de 31 años, Noé de 27 años, Pedro de 23 años, Edgar Eduardo y Brenda Elizabeth, ambos de 22 años, Víctor Manuel de 18 años y Juan Pablo y Faustino, ambos de 36 años.

En audiencia ante el juez de Control, la FGE obtuvo vinculación a proceso de las y los detenidos por su posible participación en la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro.

Como medida cautelar, les fue impuesta prisión preventiva oficiosa a José de Jesús, Josué David, Edgar Eduardo, Víctor Manuel, Brenda Elizabeth y Alma Delia.

En tanto, Noé, Juan Pablo, Faustino y Pedro permanecerán con prisión preventiva justificada, mientras que Refugio deberá realizar una firma periódica y el pago de una garantía económica.

Editado por David Celestino