Fallece el periodista Miguel Ángel Ponce de León en Puebla

Este viernes 4 de septiembre, falleció el periodista y colaborador de varios medios de Puebla, Miguel Ángel Ponce de León, quien es reconocido por más de 30 años de trayectoria en el periodismo.

Así lo dieron a conocer cercanos al periodista, quienes informaron que perdió la vida a cusa de un paro cardiaco.

Se informó que estaba hospitalizado en el Issstep, pero fue al mediodía que falleció.

Ponce de León comenzó su carrera como periodista para finales de 1980, cuando llevaba nota roja, además de que trabajó para diversos medios locales, así como fue colaborador de otro más.