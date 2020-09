En operativo en la Atlixcáyotl, SMT infracciona seis unidades

Your browser does not support the video tag.

Como parte de los operativos implementados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) en la Vía Atlixcáyotl y Periférico Ecológico para detectar unidades irregulares, fueron infraccionados seis vehículos tipo taxi; uno fue remitido al corralón.

Así se dio a conocer a través de un boletín de prensa, donde se especificó que los recorridos de supervisión son en coordinación con las policías Estatal de Vialidad y de San Andrés Cholula.

Asimismo, se especificó que las unidades fueron infraccionadas por hacer sitio en lugares no autorizados, además de que una fue trasladada al corralón por circular con el parabrisas estrellado.

En la supervisión participaron el director de Inspección y Vigilancia de la SMT, Eduardo Vergara López; el subdirector de Vialidad del estado, Francisco Genovés Pereyra; el secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Hugo Morales González y el director de Vialidad municipal, Máximo Benítez García.