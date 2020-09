En agosto, Volkswagen y Audi aumentan su exportación: Inegi

Your browser does not support the video tag.

La exportación de Volkswagen México aumentó 32.1 por ciento en agosto de 2020 respecto al mismo mes del año pasado, mientras que Audi también registró una variación positiva en el mismo periodo con un aumento del 147 por ciento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el octavo mes Volkswagen exportó 33 mil 448 unidades contra las 25 mil 317 en agosto de 2019, mientras que la exportación de Audi pasó de 6 mil 380 a 15 mil 751.

Por su parte, en producción sólo Audi tuvo un incremento del 80.7 por ciento, al ensamblar 15 mil 331 unidades contra las 8 mil 486 del octavo mes en 2019.

En cambio, Volkswagen de México mostró una baja del 27 por ciento en la producción de agosto al pasar de 42 mil 159 a 30 mil 865.

Respecto al acumulado de enero a agosto de 2020, tanto Audi como Volkswagen registraron reducciones en su producción del -42.5 y -43 por ciento, en comparación con los primeros ocho meses del año anterior.

La exportación acumulada en ocho meses de ambas firmas alemanas registró caídas del 42 por ciento.

A nivel nacional, la producción y exportación automotriz cayeron 13.15 y 8.59 por ciento tan sólo durante agosto de este año.