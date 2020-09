En 1 semana, ocupación de camas para pacientes Covid baja 3% en Puebla

Your browser does not support the video tag.

La ocupación de camas, para este viernes, para pacientes con Covid-19 en Puebla bajó -en una semana- del 37 al 34 por ciento en una semana; además, la ocupación de camas con ventilador bajó del 40 al 35 por ciento.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud (SS) federal la tarde, donde se señaló que Puebla se posicionó en el lugar 12 con más camas ocupadas para pacientes con Covid-19.

Y es que para este viernes la entidad registró una ocupación del 34 por ciento, lo que representó una disminución de 3 por ciento con respecto al viernes de la semana pasada, 28 de agosto.

Además, es necesario precisar que la media nacional en ocupación de camas es del 34 por ciento.

Por otra parte, respecto a camas con ventilador para pacientes con Covid-19, Puebla pasó del sexto al octavo lugar, ya que registró una baja.

Lo anterior porque la semana pasada la ocupación de dichas camas se encontraba al 40 por ciento, pero para este 4 de septiembre bajó a 35 por ciento. Sin embargo, se debe mencionar que la media nacional es del 30 por ciento.

Cabe mencionar que para este viernes, el gobierno del estado reportó 147 nuevos contagios de Covid-19, lo que representa una baja respecto a los 254 que hubo el jueves, con lo que se llegó a un acumulado de 30 mil 81.