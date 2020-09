Detienen en la CDMX a presunto violador serial

Your browser does not support the video tag.

El jueves por la noche, fue detenido en la zona de Polanco, de la Ciudad de México, Francisco de 33 años, acusado de al menos 20 violaciones y ataques sexuales; el señalado era buscado tras varias denuncias de agresiones en el lugar.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicaron al sujeto luego de que una mujer pidiera apoyo, tras ser víctima de tocamientos por el ahora capturado, quien la amagó con un cuchillo.

Tras la agresión, se ubicó a Francisco como presunto responsable y, al momento de su detención, se le aseguró un arma blanca.

El presunto violador era buscado por diversas denuncias de ataques en la colonia Polanco, Bosques y Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal, entre otras, de la alcaldía Miguel Hidalgo, además de que contaba con un retrato hablado de las víctimas.

El sujeto fue puesto a disposición del agente Ministerio Público (MP) de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, mientras que se reportó que Francisco cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por robo y robo calificado en 2005.

Fuente: La Jornada

Editado por David Celestino