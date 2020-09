Consejo Ciudadano de Seguridad y SIS darán orientación a mujeres

Your browser does not support the video tag.

Con el fin de erradicar la violencia contra mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia firmaron un convenio para brindar orientación, así como asesoría jurídica y psicológica.

Dentro de las acciones que establece este trabajo conjunto entre la dependencia y el Consejo, está la promoción, cooperación y participación en el diseño e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en favor de la igualdad sustantiva y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En la firma de este convenio, acto que, ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, fue realizado en línea, estuvieron presentes Mónica Díaz de Rivera Álvarez, secretaria de Igualdad Sustantiva; Mónica Silva Ruiz, subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, así como directoras y directores pertenecientes a las diversas áreas de la dependencia.

Como representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia participaron Armando Gerardo García Pedroche, presidente ejecutivo, y Alejandro Espriú Guerra, director ejecutivo.