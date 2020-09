Con más de 30 policías, desalojan a familia en Constitución Mexicana

Your browser does not support the video tag.

Este viernes, más de 30 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital desalojaron a una familia en la colonia Constitución Mexicana por supuesta invasión de propiedad, mientras que los afectados acusaron abuso de fuerza.

De acuerdo con información de la SSC compartida a este medio, el operativo inició desde las 7:00 horas, luego de que autoridades judiciales solicitaron el apoyo para ejecutar la orden de desalojo de la vivienda, ubicada en la calle Artículo 4, de la referida colonia.

Los elementos realizaron un cerco perimetral y se detuvieron a dos sujetos, aparentes habitantes del hogar, quienes pusieron resistencia en el desalojo y están a disposición de la SSC, en espera de resolución.

Aunque la dependencia dijo desconocer la cantidad de elementos requeridos, en imágenes se aprecian más de 30 elementos con equipo de granaderos, quienes presuntamente ingresaron a la fuerza para cumplir con la orden solicitada por la supuesta dueña de la propiedad, en contra de los “invasores”.

Sin embargo, tras el desalojo, la madre de los detenidos señaló —en estado de crisis— que el despojo se realizó con “escrituras falsas”, pues aseguraron tener los documentos que dan fe a la posesión de la vivienda, toda vez que “nunca” los notificaron.

“Me tiraron mi zaguán. Dicen que traen una orden. A mí nunca me notificaron esa orden. Se llevaron a mis hijos según por resistencia. Nosotros ya nos íbamos a trabajar cuando nos comenzaron a tirar la puerta”, comentó.

Trascendió que las autoridades colocaron en la vialidad muebles, electrodomésticos, materiales de herrería y, hasta un perro.