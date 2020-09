Con curso, capacitarán a más de 2 mil servidores públicos del país

Your browser does not support the video tag.

La Sedatu y la Segob capacitarán a 2 mil 16 servidores públicos de las 32 entidades federativas y más de 268 municipios a través del curso en línea “Impacto metropolitano: acciones y gobernanza”, que busca que los participantes conozcan los beneficios y alcances de la colaboración.

Durante la inauguración del curso, que durará 40 horas distribuidas en ocho semanas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, señaló que es un compromiso del actual gobierno impulsar mejores municipios en México y actuar conforme a un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.

Asimismo, destacó la alianza entre la dependencia que encabeza, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) para conseguir un país “más fuerte” en donde los grupos vulnerables y marginados sean la “gran prioridad”.

La gobernanza metropolitana permite identificar dinámicas regionales y construir soluciones específicas para problemas comunes que comparten todos los ayuntamientos en el país, “por eso es tan importante la articulación de acciones entre los tres órdenes de gobierno, junto con las demandas e intereses de la sociedad”, señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Carina Arvizu Machado, declaró que únicamente a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas locales se podrá garantizar un desarrollo inclusivo para todas las personas.

En su oportunidad, el coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, Daniel Fajardo Ortiz, resaltó que desde la Sedatu se impulsa una política para atender a las zonas metropolitanas como unidades económicas, sociales, territoriales y ambientales que requieren de un proyecto participativo y de largo plazo, basado en la coordinación de los tres órdenes de gobierno, generar procesos de planeación que integren a los distintos actores metropolitanos y reforzar las capacidades técnicas de las autoridades municipales.