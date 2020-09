Antorcha acusa operativos de Comuna contra ambulantes pese a “permiso”

Your browser does not support the video tag.

El Movimiento Antorchista acusó operativos de la Comuna contra sus comerciantes en el Centro Histórico y en zonas periféricas, toda vez que el gobierno estatal les “permitió” colocarse, por lo sugirieron que es parte de la pugna entre el municipio y estado.

Durante una protesta frente al zócalo, el dirigente de los comerciantes, Francisco Machorro García, señaló en entrevista que más de 3 mil vendedores del gremio han sido retirados de las calles del Centro Histórico y de la periferia por las autoridades municipales, desde a mediados de agosto.

Comentó que las acciones de la Comuna derivan de la pugna que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco mantiene con el mandatario Miguel Barbosa Huerta, pues fue a partir de que el Ejecutivo les permitió colocarse en el Centro Histórico, al inicio del semáforo naranja, cuando comenzaron las “agresiones”.

Precisó que el acuerdo con el gobierno estatal fue mantener la sana distancia entre locales, así como repartir gel antibacterial y usar cubrebocas, los cuales, aseveró, han acatado; no obstante, resaltó que por su parte, la el ayuntamiento intensificó los operativos en contra de los comerciantes.

Acusaron que es un intento de represión por parte del ayuntamiento de Puebla, por lo que se mantendrían en protesta este viernes hasta ser atendidos y que, de no suceder, se instalarán en el corredor 5 de Mayo.

“Si en el transcurso del día o mañana no hay diálogo, nosotros el día sábado estaremos instalando aquí en la 5 de Mayo. De todos lados vendremos a vender”, señaló.

Los conflictos entre los el ayuntamiento de Puebla y los comerciantes agremiados al Movimiento Antorcha se acrecentaron en las últimas semanas, luego de que Machorro García advirtió que colocarían puestos en el Centro Histórico para el Grito de Independencia, mientras que, de ser así, la Comuna señaló que habrían operativos y decomisos ese día, toda vez que no se trata de un festejo popular por el Covid-19.

La pugna entre los gobiernos estatal y municipal inició en febrero de este año, cuando el mandatario Miguel Barbosa Huerta quiso “imponer” a una nueva secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que despertó la molestia de la edil Claudia Rivera Vivanco por “violentar” la autonomía municipal, lo que ha generado roces en las decisiones que ha tomado cada administración.