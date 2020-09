Abren nuevas exposiciones por reapertura de museos de Puebla

Your browser does not support the video tag.

Como parte de la reactivación paulatina de los museos de Puebla, la SC anunció la inauguración de tres nuevas exposiciones en los recintos de San Pedro, la Biblioteca Palafoxiana y el Barroco, así como la reapertura de exhibiciones, cerradas por la contingencia.

Así lo indicó la Secretaría de Cultura, quien informó que estas exposiciones estarán abiertas al público a partir de este 5 de septiembre y hasta el 1 de noviembre, mientras que los visitantes deberán cumplir con medidas sanitarias como uso de mascarilla y sana distancia.

Estas nuevas exhibiciones llevan por nombre “La Historia de México en 30 obras”, “El nacimiento del espíritu de la nación mexicana” y “El gran sur. Estados de ánimo fuera del centro”, que serán presentadas respectivamente en los museos mencionados.

Además, reabrirán las exposiciones temporales suspendidas por la contingencia del Covid-19 en los museos Taller Erasto Cortés, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Regional de Cholula y en San Pedro Museo de Arte.

Es de mencionar que apenas el gobierno de Puebla anunció la reapertura paulatina de estos recintos, debido a la baja de contagios del nuevo coronavirus en la entidad, misma que inició el pasado miércoles.

Editado por David Celestino