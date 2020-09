Zedillo, en panel que evaluará respuesta de la OMS ante el Covid

Your browser does not support the video tag.

La OMS designó este jueves un panel independiente de 13 integrantes que evaluará la respuesta de la agencia ante la pandemia de Covid-19 a nivel mundial; entre ellos figura el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Este grupo estará encargado de presentar un informe sobre como actuó la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la crisis del coronavirus y develará un primer avance provisional en noviembre, mientras que para mayo publicará el resultado final de sus observaciones.

Como copresidentes de la comisión se designó a la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark y la expresidenta liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, además, contará con la participación del exsecretario de Relaciones Exteriores británico. David Milihand.

El nombrado Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante la Pandemia (IPPR, por sus siglas en inglés), contiene además activistas, economistas y exfuncionarios de Colombia, Canadá y Tunicia.

