Una mujer muerta y dos lesionados, saldo de balacera en Nopalucan

Una persona resultó muerta y tres más lesionadas durante una balacera ocurrida el miércoles alrededor de las 9 en la noche, en Nopalucan, donde un vehículo alcanzó a un Toyota Yaris rojo, en el que viajaba un hombre, con su escolta y dos mujeres.

A la entrada de la junta auxiliar Santa María Ixtiyucan, los agresores abrieron fuego, resultando muerta en el lugar de los hechos una joven de 27 años de edad, mientras que el hombre, cuyo nombre sería Norberto Saldaña y el varón que trabajaba como su guardaespaldas, respondieron a la agresión, sin embargo sufrieron diversas lesiones.

Los dos lesionados habrían sido llevados al hospital integral de San José Chiapa.

Hace 15 días, la Policía Estatal se hizo cargo de la seguridad pública en este municipio, debido a los hechos violentos registrados en últimos días, como el ocurrido ayer.