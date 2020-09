Sedena localiza seis tomas clandestinas en Puebla

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que en diversos municipios de Puebla, se localizaron seis tomas clandestinas, de las cuales cuatro eran herméticas, por lo que personal militar brindó seguridad a las áreas.

En un comunicado de prensa, la dependencia señaló que, lo anterior, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), mismos que realizaron acciones en nueve estados, incluido Puebla.

Las otras entidades son Chiapas, donde, en el municipio de Reforma, se localizó una toma clandestina hermética, misma que no presentaba riesgo para la población ya que los primeros asentamientos humanos se encontraban a 250 metros de distancia.

En Hidalgo, a inmediaciones del poblado Ulapa de Melchor Ocampo, municipio de Tetepenago, se encontró una toma clandestina no perforada, la cual no presentaba riesgo para la población ya que los primeros asentamientos humanos se encontraban a 150 metros.

En el municipio de Lagos de Moreno, Jalico, se encontraron siete tomas clandestinas y una camioneta abandonada sin reporte de robo, con contenedores de diferentes capacidades, recuperándose aproximadamente 864 litros de hidrocarburo.

En el municipio de Los Ramones, Nuevo León, se localizó una toma clandestina hermética y una camioneta abandonada sin reporte de robo, con un remolque enganchado, que trasportaba 19 contenedores y una manguera de cinco metros; se recuperaron 7 mil 600 litros de hidrocarburo.

Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas se suman

A inmediaciones del Centro de Acopio de Desechos Industriales (CADI), ubicado en la Colonia Adolfo López Mateos, en Salina Cruz, Oaxaca, se ubicaron dos vehículos abandonados sin reporte de robo, con desecho ferroso que posiblemente era para sustraer del interior de citadas instalaciones, por lo que personal militar proporcionó seguridad periférica.

En el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, se localizó una toma clandestina hermética, la cual no presentaba riesgo para la población, debido a que se encontraba en una zona despoblada; así como 13 contenedores con capacidad de 50 litros en los que se recuperaron 650 litros de hidrocarburo.

- Anuncio -

En el mismo estado, pero en inmediaciones de la Colonia Santa María Magdalena, municipio de Corregidora, ubicaron una toma clandestina hermética en una zona de cultivo, la cual no presentaba riesgo para la población ya que los primeros asentamientos humanos se encontraban a 300 metros de distancia.

En el municipio de Altamira, Tamaulipas, a inmediaciones del rancho El Potosí, aseguraron una toma clandestina hermética, así como un tráiler sin registro en la plataforma del Registro Público Vehicular, que contenía 30 mil 000 litros de hidrocarburo, mismos que fueron recuperados.

En el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, a inmediaciones del poblado San Felipe Hidalgo, se ubicó una toma clandestina hermética que no representaba ningún riesgo para la población, ya que los primeros asentamientos humanos se ubicaban aproximadamente a 300 metros de distancia.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y las tomas clandestinas fueron inhabilitadas por personal del sector de ductos especialistas de PEMEX.