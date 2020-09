Secretaria de Claudia estrena penthouse

Your browser does not support the video tag.

Ahora que mi Góber anda en búsqueda de propiedades de personajes de la política poblana, bien podría preguntarle a su consentida Karina Pérez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cholula o a ¿suuuu? bueno, al rector de la BUAP Alfonso Esparza Ortíz.

Porque si pregunta, se va a enterar de la, presunta, más reciente adquisición inmobiliaria de Beatriz Martínez Carreño, secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla de la cual es presidenta ¿Quién creen? Pues, Claudia Rivera Vivanco.

Se trata de un lujoso Penthouse ubicado en la zona más exclusiva de San Andrés Cholula: En el número 7 de Paseo Opera, Town Center, torre A, departamento 708-A, cuyo precio comercial es superior a 170 mil dólares, unos 3.5 millones de pesos.

Tal vez los sabuesos del gobierno del Estado tengan dificultad en encontrar este “depa”, presuntamente propiedad de la secretaria de Desarrollo Urbano del ayuntamiento capitalino de la 4T. Y es que esa zona de Lomas de Angelópolis, está bien enredada.

Pero si consultan la cuenta predial U-134142, podrán localizar el condominio de manera pronta y expedita.

Y bueno, si mi Góber no anduviera de pleito con el Rector, bien podría obtener información de la BUAP, misma que por mi parte les presento pero, les pido discreción, porque es confidencial.

La Secretaria Beatriz Martínez Carreño, adquirió desde el año 2013 un crédito por más de 2 millones y medio de pesos; 2,671,070.05 para ser exactos, para la adquisición de una casa ubicada en la calle Casa de los Muñecos oriente número 19 de la unidad habitacional de la BUAP.

Obviamente que el número de cuenta predial 499910-01, de esa propiedad adquirida gracias a su plaza de catedrática universitaria, el gobernador Barbosa no se lo puede pedir a Claudia, porque andan de pleito y porque también es, confidencial.

Nada más en créditos hipotecarios la funcionaria, quien fue maestra de Claudia Rivera en la Universidad, debe como 5 millones de pesos, en medio de la austeridad republicana de la Cuarta Transformación.

- Anuncio -

Ya ven como valía más un “gracias”, que un peso.

PD.- Por cierto, Claudia debería correr, despedir, echar, de manera fulminante a su maestra Beatriz, no por ratera, no por ladrona, no por corrupta, no por extorsionadora, no por pilla, sino por ambiciosamente desleal.

Un chat de WhatsApp revela que Beatriz y Mónica Cervantes, su ex directora de Desarrollo Urbano, sostienen un intercambio de mensajes en el que Mónica le dice: “… en una de esas se va Claudia antes de tiempo y tu llegas con la revocación de mandato que están proponiendo…”.

Plop.

Y este chat no es hechizo, falso o fake, como los que manda a publicar… ya sabes quién.

PD 2.- Tache a Karina por no informarle a tiempo al Señor.

Punto.

He dicho y he escrito.

¿Xicale de alcalde y Karina, diputada?

Estos son algunos hechos en los que, considero, debemos detenernos para analizar y comentar. Bueno, es mi opinión:

A.- El hecho de que al ex gobernador Mario Marín Torres se le haya concedido un Amparo para evitar su detención por el caso Lydia Cacho, no significa que el juicio terminó o que fue exonerado por un Juez. Así es que quienes pensaban ver a “El Precioso” haciendo campaña política, deberán esperar tal vez, hasta el 2024 o más o nunca.

B.- En el Colegio Andes de Puebla, corren versiones de que un distinguido personaje de la política poblana o mejor dicho, del gobierno del Estado, anda en plena campaña entre los padres de familia, particularmente entre las “moms”. Que a través de su cónyugue, quiere sumar adeptas y adeptos para, dicen, “el proyecto”… ¿¡”El proyecto!? Vaya, vaya.

Un tip: El personaje es de Tuxtla Gutiérrez y no tiene orden de aprehensión en su natal Chiapas, a pesar de la Causa Penal 153/2015 y unos Amparos.

C.- Adán Xicale Huitlé es el único candidato de MORENA que puede dar la pelea en San Andrés Cholula. Karina Pérez Popoca, la presidenta municipal anda en campaña re eleccionista por instrucciones superiores, aunque no paga a sus proveedores ¿O ya?

Ante la debacle de su gobierno, el Plan B es la diputación local plurinominal, aunque ahora ya no existe el fuero constitucional en el H. (de Horrible) Congreso del Estado.

D.- Gabriel Hinojosa Rivero, primer alcalde panista de Puebla, detectó que el edificio del PRI en la avenida 5 poniente 126 era propiedad del Ayuntamiento. Pidió entonces su desalojo, pero se topó con el gobernador Manuel Bartlett quien a través del PRI promovió un Juicio de Usucapión y ganó la posesión del inmueble.

Que cosas, el gobierno de Luis Miguel Barbosa le quitó al PRI los edificios de la CNOP y de la CNC en el centro histórico y nadie fue a ver a Bartlett para pedirle asesoría o que les recomendara un abogado… pero !Fregón!

Punto.

He informado.

Ni Obama

Según una nota, cierta o falsa, una mujer respetable pero ex pareja del diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, lo denunció por “corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada”. Según ella y según la nota. Lo cierto es que si Noroña estuviera en Puebla ya le hubieran aplicado la ley… pero la #LeyJulietaCamacho de la que, a los enemigos de ya sabes quién no los salva, ni Obama.

El Verdugo

Si Raciel López Salazar, secretario de Seguridad Pública del Estado “dejó plantados” a los diputados poblanos a principios de marzo reciente cuando fue citado a “comparecer” ¿Puede Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de Puebla usar la misma técnica evasora al ser citada “a comparecer” en el Congreso del Estado. El Verdugo dice: Todos coludos, todos rabones.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Miércoles: 17 a 18 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10 a 11 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)