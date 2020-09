Remodelación de CH debe ocurrir hasta que ventas mejoren: locatarios

Your browser does not support the video tag.

Comerciantes formales del Centro Histórico de Puebla se mostraron en contra de la remodelación del pasaje 5 de mayo porque disminuirá más sus ventas, que son afectadas por el Covid-19; consideraron que debe realizarse hasta que mejore la situación económica.

A dicha conclusión llegaron locatarios entrevistados durante un recorrido por Ángulo 7, en las vialidades ya mencionadas, donde “Patricia” -quien eligió este nombre para ser identificada-, tiene una isla de periódicos, posters y revistas, en la calle 14 Poniente, y mencionó que la remodelación le afectará directamente ya que, a diferencia de otros comerciantes, ella está expuesta en la vialidad.

Aseveró que la reubicación tampoco tendrá demasiado efecto, pues cuando existen trabajos de obra las personas prefieren no asistir, toda vez que el polvo que levante la obra dañará los periódicos y demás productos que ofrece.

Indicó que esto debe suceder cuando se recuperen sus ingresos habituales, con el reinicio de las clases, pues también ofrece material educativo, y señaló que durante la pandemia de Covid-19 sus ventas cayeron en un 50 por ciento, mientras que a partir de la reactivación económica, logró recuperarse en un 60 por ciento, por lo que con las remodelaciones teme que nuevamente caigan.

Por su parte, Javier Romero López, propietario de un local de complementos naturistas y abarrotes, ubicado en la esquina de la 5 de Mayo y 10 Oriente, comentó que las obras también afectarán sus ingresos, pese a que se realicen de noche, por quedar el suelo expuesto.

Proyecto tuvo que planificarse mejor

Aunque consideró que los trabajos de remodelación son necesarios y podrán redituar al comercio en algún futuro, señaló que este proyecto debio planificarse mejor, y realizarse en un periodo posterior, cuando la economía estuviese más estable, pues “ahorita van reabriendo, se va a empezar a reactivar la economía y puede que nos afecte a todos”.

Javier comentó que durante la pandemia solo abrían durante medio tiempo, por algunos días, y que la baja de actividades no le permitió cubrir con los gastos de la renta, pues hasta el momento aún adeuda tres meses, los cuales dudó que pueda pagar rápidamente por las obras.

En una mejor planificación también coincidió “Lupita” -nombre de anonimato elegido por ella-, quien comentó que su local de cemitas, ubicado en la 14 Oriente, será uno de los tantos comercios que más estragos sufrirán con la remodelación, pues a diferencia de otros giros, ellos no pueden laborar entre el polvo.

Señaló que esto la pone en riesgo de volver a cerrar cuando las obras se realicen en su espacio, debido, también, a que las personas no suelen comer donde hay restricción en las vialidades.

Dicha obra por la que el ayuntamiento erogará 135 millones de pesos, ha sido criticada por diversas cámaras de comercio y opositores a la administración de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quienes han acusado falta de transparencia en el proyecto, al punto en que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, comentó que mandarían a comparecer a la edil.