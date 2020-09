Prevén graves riesgos en el Congreso de la Unión

Your browser does not support the video tag.

*Impactarán el presupuesto, las elecciones de 2021 y la sucesión de Morena

Un reporte especial de la empresa consultora Integralia advierte los grandes riesgos en el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, como son la discusión de los temas presupuestales, la posible atracción presidencial para modificar a su arbitrio el presupuesto, el impacto del proceso electoral 2021, la renovación de la dirigencia nacional de Morena, así como el efecto de las sesiones semipresenciales en la Cámara Baja.

A continuación, los principales puntos del estudio dado a conocer hace unos días y que no ha tenido una gran difusión en los medios de comunicación:

-Existe el riesgo de que durante la revisión del Pacto Fiscal al que se comprometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, haya una ruptura entre la Federación y la llamada Alianza Federalista, conformada por 10 gobernadores, debido a que no se tienen contemplados cambios sustantivos.

-Otro riesgo es que para ampliar recursos sin más deuda o creación de impuestos, se apruebe que el Presidente de la República amplíe sus facultades en materia presupuestaria, lo que podría terminar con la extinción de fideicomisos y modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

-Uno más, serían las disputas internas de Morena y la elección de la nueva dirigencia por las diferencias de los militantes en el partido y en las cámaras legislativas, la posterior repartición de candidaturas y la reelección en los cargos el año 2021.

-Existe la posibilidad de tener bancadas llenas de suplentes o conformada por un grupo de diputados en campaña, distraídos con su promoción personal y una coordinación acéfala en San Lázaro, por la probable candidatura de Mario Delgado a la dirigencia nacional de Morena.

-Un último riesgo son las sesiones semipresenciales donde pueden aprobarse leyes con premura, con votaciones sin consensos ni consulta entre las partes involucradas, además de probables violaciones de las prácticas parlamentarias y extralimitaciones del grupo mayoritario, con lo que podría diluirse el debate legislativo.

-El Congreso dejó pasar seis meses para comenzar a regular sesiones a distancia lo que retrasó el desahogo de la agenda legislativa. La Cámara de Diputados tiene 3 mil 661 asuntos pendientes por legislar, mientras que el Senado de la República tiene 2 mil 780 pendientes.

-Durante el receso del Congreso de la Unión se notó un ritmo entorpecido por la falta de legislación, la oposición ejerció un contrapeso real en la Comisión Permanente, pues se detuvieron las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la desaparición de fideicomisos.

Los tres grandes riesgos

De acuerdo al informe de Integralia, cuyo director es Luis Carlos Ugalde, Ex Presidente del Instituto Federal Electoral, son tres los riesgos principales en el nuevo periodo ordinario:

-Uno, los efectos de la discusión del Paquete Económico 2021 sobre el Federalismo y las atribuciones presupuestarias del Presidente, cuyas discusiones se prevén álgidas por la presión del gasto público y la reactivación económica después de la pandemia.

-Dos, el impacto del proceso electoral y la elección de la dirigencia de Morena, sobre la cohesión de la bancada. Diputados y alcaldes podrán buscar la reelección, ello afectará la cohesión de los grupos parlamentarios, notoriamente en Morena, pese a que sus estatutos prohíben la perpetuación en los cargos.

-Tres, el efecto de las sesiones semipresenciales sobre los trabajos del Congreso es riesgoso pues si la crisis sanitaria continúa, deberá discutir la reglamentación de sesiones y votaciones a distancia para evitar recaer en la parálisis legislativa como en los últimos meses, se deberán reformar los reglamentos de ambas cámaras y la Ley Orgánica del Congreso General para fijar los procedimientos necesarios.

-Si hay limitantes para para que los legisladores morenos opten por la reelección, habría rebelión de diversos grupos; Mario Delgado, actual Coordinador Parlamentario y quizá nuevo Presidente del partido, está a favor de la reelección.

-El INE deberá señalar si los diputados que busquen la reelección deben pedir licencia para hacer campaña o si la realizarán sin separarse del cargo. En el primer caso, una parte significativa de la Cámara sería ocupada por suplentes con las implicaciones que ello implica para el trabajo interno. En el segundo caso, los legisladores en campaña estarán distraídos en su promoción personal.

-La competencia por la Presidencia de Morena, impactará la cohesión del grupo parlamentario; la elección del nuevo coordinador enfrentará a duros y moderados en el Congreso y puede generar vacíos temporales y afectar la consolidación de la agenda de la 4T.

Las reflexiones finales

-Al ser el último año de la Legislatura, Morena tratará de meter el acelerador para completar las reformas de la agenda presidencial, ante la posibilidad de que no retener la mayoría calificada en la siguiente Legislatura.

-El Presidente ha manifestado que dejará asentadas las bases de la 4T antes del 1 de diciembre, por lo que no se descartan sorpresas en el último año para que Morena termine su paquete de reformas prioritarias aprovechando la mayoría con la que cuenta.

-La oposición jugó un papel determinante en contener la agenda del Presidente durante el receso, con el inicio del periodo ordinario esta situación cambiará ya que Morena retomará su poder como grupo mayoritario.

-Sin embargo, mientras el bloque opositor tiene más peso en el Senado debido a que se requiere de sus votos para alcanzar mayoría calificada, en la Cámara Baja el papel de la oposición continuará siendo endeble debido a que Morena alcanza con sus aliados la mayoría calificada.

Hasta aquí, las proyecciones de Integralia. El panorama se ve difícil para todas las fuerzas políticas.

En fin, como escribió Fray Josepho (José Aguilar Jurado, España, 1970) en su poema Déjame Dormir, Mamá:

Hijo mío, por favor,

que ya has dormido en exceso.

Déjame, mamá, que soy

diputado del Congreso

y si falto a las sesiones

ni se advierte ni se nota.

Solamente necesito

acudir cuando se vota,

que los diputados somos

ovejitas de un rebaño

para votar lo que digan

y dormir en el escaño.

