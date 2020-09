Policía municipal agrede a comerciantes que auxiliaban a atropellado: UPVA

Your browser does not support the video tag.

La tarde de este jueves, frente al mercado Hidalgo, el conductor de un Ford Fiesta atropelló a un transeúnte, por lo que integrantes de la UPVA intentaron darle auxilio, pero un policía municipal se interpuso, agrediendo a los comerciantes, quienes tienen lesiones.

Así lo acusó la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), “28 de Octubre”, misma que contó que, alrededor de las 15:10 horas, junto al camellón central sobre el bulevar Norte, sentido Poniente, casi con avenida Héroes de Nacozari, el chofer de auto color gris, al tratar de ganarle al color amarillo del semáforo, atropelló a un transeúnte y trato de darse a la fuga.

Integrantes de la organización mencionada y la zona Capu acudieron en auxilio del lesionado, pero al hacerlo, un policía del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Policía Municipal, que viajaba en la camioneta de las conocidas como RINO, con numero UTR-002, de manera prepotente exigió que los vendedores que se retiraran.

Como los comerciantes no le hicieron caso para auxiliar al atropellado, el efectivo les descargó su bastón eléctrico, a pesar de lo cual no se retiraron por lo que el policía con su revólver calibre 38 hizo disparos sobre el cemento hidráulico, cuyas esquirlas causaron lesiones en la cara, pecho y manos de varios comerciantes.

Por ello, elementos de la policía ministerial que estaban presentes sometieron por la fuerza al policía agresivo, indicó la “28 de Octubre” en un comunicado de prensa, en el que resaltó que los compañeros lesionados se encuentran estables bajo observación médica.