Modifican reglas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo por el que se modifican las reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; se indica que la STPS podrá determinar la posibilidad de un segundo cambio de Centro de Trabajo en favor de los aprendices.

También se incluye el punto XIV sobre Centros Integradores de Desarrollo, que se refiere a los espacios físicos establecidos en las microrregiones designadas para la vinculación entre el Gobierno Federal y la población en general, así como para coadyuvar en el fortalecimiento del bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento de las políticas de desarrollo integral y servicios.

Dicta además que estarán disponibles los siguientes medios de contacto para recepción y atención de peticiones o dudas de participantes del Programa: el teléfono (800) 8412020, https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas/ y en las oficinas autorizadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), y otras que estarán publicadas en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Indica además que en el caso de aquellos jóvenes registrados, que decidan postularse para capacitarse como parte del Programa Sembrando Vida o de los Centros Integradores de Desarrollo de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, tendrán acceso a la beca y la cobertura del seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro por un periodo máximo de veinticuatro meses.

El documento firmado por Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, establece que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca que los jóvenes aprendan trabajando para desarrollar hábitos de trabajo y habilidades técnicas;

Cabe mencionar que el pasado 10 de febrero de 2020 se publicaron en el DOF las reglas de operación de dicho programa y con la finalidad de llevar a cabo eficientemente la operación en el ejercicio fiscal 2020.