Más ONGs respaldan a Quezada como candidata a Consejo de CDH

Además de la Red Plural de Mujeres, dos organizaciones civiles, se sumaron para respaldar a la exdiputada Socorro Quezada Tiempo, como aspirante al Consejo Consultivo de la CDH estatal, pues “resolverá los pendientes en salud y derecho sexuales.

En rueda de prensa virtual, Sagrario Lobato Huerta, integrante del “Movimiento para la Salud de los Pueblos”, apoyo a la experredista por su trayectoria de más de 24 años en la defensa de los derechos humanos, y porque su desempeño estaría enfocado en vigilar el acceso a la salud.

Esto, pues resaltó que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal, tiene pendientes en la materia, pues se ubica en el cuarto estado con más muertes maternas a nivel nacional, así como ha quedado a deber en la protección a las mujeres y a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (Lgbttti), por lo que la elección de Quezada Tiempo “sacaría adelante” estos pendientes.

Ante pregunta expresa de si temen un “espaldazo” por parte del Congreso local en la elección, señaló que “nosotras confiamos en que el proceso sea transparente”, toda vez que la elección de una persona cercana a organizaciones civiles permitirá dar legitimidad a sus causas.

Por su parte, Blanca Campos, integrante de la “Red de Mujeres Articuladas La Morada”, subrayó que el colectivo respalda la labor de Quezada Tiempo en la búsqueda de igualdad.

Dichas organizaciones civiles se unen al apoyo que el pasado 1 de septiembre manifestó la Red Plural de Mujeres de Puebla, hacia la exdiputada, bajo el argumento de que garantizará la equidad de género y la defensa de los derechos Lgbttti y de las mujeres, toda vez que las comparecencias para conformar el Consejo Consultivo iniciarán el próximo 3 de septiembre, en el Congreso local.

Cabe resaltar que además de Quezada Tiempo, también aspiran otras diez personas a ocupar los cinco lugares disponibles, entre las que se encuentran Claudia Barbosa Rodríguez, exmagistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y Bahim Zamora Salazar, vocero del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales Reproductivos (Odesyr).