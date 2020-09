Lorenzo Córdova hace berrinche y cómo pinta el futuro de la economía

Your browser does not support the video tag.

¿Mejora el segundo semestre? // Paquete económico en puerta

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que para el presidente Andrés Manuel López Obrador la caída económica ya tocó fondo y 2021 sería un año de avance que perfilaría al país en la ruta del crecimiento. Algunos califican de optimista tal pronunciamiento, pero otros –tradicionalmente pesimistas– han reconsiderado, así sea ligeramente, sus estimaciones sobre el particular.

Tal es el caso de los especialistas (36 grupos del sector privado) que permanentemente consulta el Banco de México, quienes en su balance de agosto pasado, y respecto a sus cálculos de julio, redujeron la cifra negativa (de 10.2 a 9.97 por ciento) sobre el resultado económico en 2020, y aumentaron su pronóstico para un positivo 2021 (de 2.88 a 3.01 por ciento). De cualquier suerte, la probable mejoría no sería suficiente para tapar el hoyo de 2020. El propio López Obrador adelanta que, en el paquete económico 2021, –que el próximo martes presentará a la consideración del Legislativo– se incluyen partidas presupuestales (sin endeudar al país) para obras de infraestructura (refinerías, producción petrolera, generación de energía eléctrica, Tren Maya, nuevo aeropuerto, conservación de las carreteras y más), en las que participará la iniciativa privada para estimular el crecimiento económico y, desde luego, la generación de empleo. Cierto es que el desafío es enorme, pero ello no quiere decir que sea imposible.

En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes, considera que la información preliminar de julio y agosto no sustenta que la situación económica del segundo semestre del presente año sea más complicada que la observada en el primero. Si bien la actividad económica sigue en terreno negativo, no llega al grado de lo ocurrido durante el segundo trimestre pasado, cuando el producto interno bruto retrocedió un histórico 18.7 por ciento.

Sauri: oxígeno al PRI

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la instalación de la priista Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados generó estremecimientos internos en la alianza de partidos y ciudadanos identificados con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y con el proceso denominado Cuarta Transformación (4T). No parece un episodio que vaya a quedar en la anécdota o lo circunstancial y puede significar reacomodos en la relación de los partidos y los personajes que se han agrupado en torno al obradorismo.

La concesión de ese cargo al priismo en general, y en particular a una representante emblemática de ese tipo de priismo, ha puesto sobre la mesa de discusión las alianzas, explícitas o implícitas, que el obradorismo ha ido tejiendo en el trayecto para llegar al poder, o ya instalado en él, para sostenerse en él o procesar con menos problemas algunos momentos críticos de la vida legislativa y política.

En principio, ha sido ampliamente rechazado en redes digitales sociales el hecho concreto de que la mayor parte del morenismo en San Lázaro terminó votando a favor del Revolucionario Institucional (PRI), así fuera invocando un acuerdo “fundacional” que es propicio para interpretaciones distintas y no necesariamente la aceptada por Palacio Nacional.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. De malas. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, afirmó, en sus redes sociales, que no le había gustado nada la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se ordena al INE organizar la encuesta abierta para elegir al nuevo presidente y secretario general de Morena. Es claro que Córdova no tiene buena relación con los políticos de la Cuarta Transformación, pero esta vez trasladó su molestia a los magistrados, quienes no se detuvieron a pensar si le agradaría o no la decisión. Para terminar de ponerlo en ridículo, el TEPJF informó que corrigió al INE, pues las conferencias matutinas del Presidente sí pueden ser transmitidas en Hidalgo y Coahuila. Son un ejercicio de información, transparencia y rendición de cuentas. Algo que él desconoce.

2. Gracias por participar. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aseguró que la coalición con el PT continuará, pese a que Gerardo Fernández Noroña ya se veía como presidente del Congreso. Después de que la priista Dulce María Sauri fuera electa como presidenta de la Mesa Directiva, Delgado afirmó que un cargo no puede dividirlos. El diputado aseguró que la bancada de los petistas comparte valores con Morena, y priorizarán la trascendencia de las reformas a la ambición personal. ¿Y, entonces, cómo debemos traducir el ardor de Fernández Noroña, quien escribió escuetamente: “La coordinadora de campaña de @DulceSauri es @M_OlgaSCordero. Por si ocupan?”. Y se atreve a decir que no le dolió.

3. Estresado relevo. Mucho revuelo causó, sobre todo entre la oposición, la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Semarnat. “Sin rupturas, en completa armonía, se acordó llevar a cabo cambios en las secretarías de Medio Ambiente y de Bienestar. Lo más importante es continuar con la transformación de México en todos los órdenes de la vida pública”, escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario aseguró que la dimisión se dio por razones de salud y por el alto grado de complejidad que representaba el cargo. Toledo argumentó que su renuncia no tuvo razones políticas, y agregó que la amenaza de un posible contagio de covid-19 y su avanzada edad, fueron otras razones para su renuncia al cargo. “Ésta fue una decisión mía y de mi familia”, apuntó. No sacar raja política. Aquí no.

