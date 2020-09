La noche del diablo

Your browser does not support the video tag.

El control de la delincuencia se debe realizar en el marco del derecho de lo contrario sería una venganza.

En estas épocas de confinamiento por el coronavirus en el mundo, la televisión de paga ha sido un distractor de los problemas de la salud pública, crisis económica e inseguridad en el país.

Actualmente todavía se puede ver la serie “The Last Narc”, cuyo relato nos lleva al caso del agente especial de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de América (DEA), Enrique Camarena Salazar conocido como “Kiki”, quien fuera secuestrado por miembros del cartel de la droga de Guadalajara, Jalisco, mientras estaba asignado por la Agencia en dicha ciudad de nuestro país.

Además de las revelaciones que aporta el documental sobre el homicidio del agente de la DEA en 1985, el uso de armas de sus agentes en nuestro territorio, las formas de operar y secuestrar en México y la captura de varios miembros del cartel, sobre el tema se puede abundar:

Proceso judicial.- La justicia condenó a 40 años de prisión a Rafael Caro Quintero, sin embargo, en 2013 cuando aún le faltaban 12 años por cumplir, obtuvo de un tribunal de Jalisco su libertad por un defecto de forma en el proceso; cuando la sentencia fue invalidada el liberado ya estaba en la clandestinidad.

Actuaciones.- El fundador del Cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los objetivos de la DEA y por su captura ofrece 20 millones USD. En su momento no se le extraditó en virtud de que México era capaz de realizar la impartición de justicia y la ejecución de la sentencia penal, porque los delitos imputados sucedieron en tierras nacionales y aquí fue detenido.

Delincuencia organizada.- A Caro Quintero no se le puede acusar del delito de formar parte de la delincuencia organizada asociándolo a los hechos de aquel entonces, debido a que la ley en la materia data de 1996, fecha posterior a lo sucedido en Guadalajara y, por principio, no se aplicaría la retroactividad; tampoco se puede invocar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos que es del año 2000.

El escritor cubano José Martí expresó: “El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”.

3 de septiembre de 2020