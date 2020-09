La importancia de la vibración

Your browser does not support the video tag.

El corazón nos recuerda que si queremos tener una vibración alta es importante tomar conciencia utilizando las palabras y acciones adecuadas en cada momento.

Elige dar amor en lugar de miedo, principalmente con las palabras pues son energía que poseen una vibración infinita. Sabiendo esto, podemos empezar a entender la importancia de nuestros pensamientos, palabras e intenciones.

Sí importa lo que escuchas, como en la película “Hotel Transilvania 3”, que nos enseña la importancia de lo que oímos. Constantemente nos programamos, para bien o para mal. También con personas que nos transmiten sus emociones sean positivas o no, la vibración afecta de manera importante.

Las mascotas tienen el poder de sentir la vibración de las personas y, si desarrollas tu intuición, notaras fácilmente estas percepciones. Así como las flores resienten el ambiente y requieren cuidados, nosotros conocemos algo llamado “efecto Pigmalion”, que nos indica que somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Elige tus amistades y, por último, te comparto este texto referente al agua.

Masaru Emoto, científico japonés, descubrió como las palabras y su vibración tienen efecto sobre el agua. Comprobó que las partículas de agua cambian su forma y semblanza según el tipo de palabra o sonido al que han estado expuestas.

Por ejemplo, una molécula expuesta a la sinfonía Nº40 en Sol menor de Mozart o a palabras de amor, compasión, gratitud y paz, toma formas delicadas, armónicas y simétricas, mientras que cuando se enfocan sobre música Heavy Metal, palabras de odio, guerra, ira o palabras negativas, la molécula del agua se transforma adoptando estructuras deformes, fragmentadas y caóticas. Quizá, sabiendo esto, podamos empezar a entender la importancia de nuestros pensamientos, palabras e intenciones para sanar. Estamos compuestos por un 70 por ciento de agua, por lo tanto, pensamientos y palabras influyen directamente en nuestro estado de vibración.

“El agua es abundancia” hidrata tus pensamientos, domina tus emociones, demuestra el amor que llevas dentro. “La gratitud es la memoria del corazón”