La desaparición de mi hijo Carlos “es como la muerte en vida”: Antonia

“Ha sido como la muerte en vida”, es como Antonia Carbarín Carbarín describió el casi un año que lleva desaparecido su hijo Carlos Morales Carbarín, quien además dejó dos niños pequeños de 10 y 12 años, pero que no saben que no está.

Saber si se encuentra bien de salud, si come, duerme o le hicieron algo, son algunas de las preguntas que todos los días se hace desde el 21 de septiembre del año pasado cuando su familiar salió de su casa, en la ciudad de Puebla, a las 9 de la noche a cobrar un dinero y no regresó.

“La vida no es justa” con todos, pues él no le hacía daño a nadie, nunca tuvo problemas y sólo se dedicaba a trabajar con su camión de material que tenía, sin embargo, no pierde la esperanza de volverlo a ver y abrazarlo, relató a Ángulo 7.

“Salió de la casa con su chofer y desde ese momento no sabemos nada, nosotros vivimos ahí por la zona de Valsequilo, entonces le pidió a su chofer que lo llevara ahí por el Periférico, pero fue ya en la noche y desde ese momento no sabemos nada de él”, comentó con voz entrecortada.

Con ojos llorosos, Antonia afirmó que nunca supo que su hijo se hubiera metido en problemas o que tuviera conflicto con otra persona, ya que, si bien estaba separado de su mujer, la relación que tenía con ella era buena porque están de por medio sus hijos.

Aseveró que él vivía en la casa de a lado, pues la había construido años atrás, por lo que los visitaba constantemente y eso se notaba porque “tenían una relación bonita”, motivo por el que ese día había ido a cenar con ella, su papá y sus dos hermanos.

Mencionó que no tienen familiares en otros lugares, por lo que descartó la posibilidad de que se haya ido fuera de Puebla, además de que no tenía porqué hacerlo, ya que “todos lo querían” y tampoco iba a dejar a sus dos hijos.

Antonia dijo desconocer si alguien le pudo haber hecho algo, ya que la única persona con la que se fue es el chofer que pasó por él para llevarlo al Periférico y Valsequillo, a quien ya le preguntaron y lo único que les dice es que lo dejó donde le dijo que lo llevara.

Fiscalía brilla por inacción, afirma

Ante esto, recriminó la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE) para buscar a su hijo, ya que a casi un año de que desapareció no hay un solo avance en el caso, pues ni siquiera con la ubicación del celular han dado y mucho menos con la sábana de llamadas.

Detalló que el chofer, al ser la última persona con quien tuvo contacto, ya tendría que haber ido a declarar, sin embargo, el organismo autónomo no lo ha hecho o en su caso él se ha negado a ir, sin que las autoridades hagan algo para que acuda.

“No sabemos nada de él, parece que se lo tragó la tierra, no sabemos que pasó. Yo pido que se investigue, no es posible que va a ser un año y ni siquiera la ubicación del celular tengan, todo este tiempo ha sido complicado porque no hay indicios de nada”, asentó.

Al preguntarle sobre cómo han tomado a la noticia sus hijos, indicó que como se había separado de su mujer no los veían tan seguido, pero no les han dicho nada para no afectarlos, pues lo único que les dicen es que se fue a trabajar.

Finalmente, al cuestionarle sobre si ha recibido ayuda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas contestó que “ni sabía que existía”, por lo que desde septiembre del año pasado se encuentran dentro del Colectivo Voz de los Desaparecidos, pues tiene la esperanza de encontrarlo.