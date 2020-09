Issstep da de alta a menor tras cirugía cardíaca

Your browser does not support the video tag.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), informó que fue dada de alta una paciente pediátrica de 5 años, tras una exitosa cirugía cardiaca en el Hospital de Especialidades 5 de Mayo.

Rogelio Zúñiga Gordillo, cirujano cardiopediatra, responsable del procedimiento quirúrgico, señaló que la Corrección total de la Tetralogía de Fallot, permitirá brindar una mejor calidad de vida a la paciente, quien podrá realizar sus actividades de manera normal.

En este sentido, el especialista indicó que esta cardiopatía congénita presenta síntomas derivados de la inadecuada oxigenación de la sangre que va del corazón a los pulmones, tales como falta de coloración en boca y piel, fatiga o sudoración en actividades -incluso de menor esfuerzo físico-, bajo peso o dificultad para incrementarlo.

Ante la actual contingencia sanitaria, el Issstep continúa brindando atención de alta especialidad para garantizar la salud de niños poblanos.