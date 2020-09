Importa el encargo, no el cargo: AMLO a Mesa Directiva del Congreso

Your browser does not support the video tag.

Tras la elección de la priista Dulce María Sauri Rancho para presidir la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al del PT “no caer en la tentación de los cargos”, pues señaló que lo importante es el encargo y no el puesto.

Lo anterior debido a la pugna que mantenían ambas bancadas para hacerse de la Mesa Directiva en San Lázaro, por lo que durante la conferencia matutina de este jueves el mandatario llamó a “actuar con rectitud” y acatar la decisión del Congreso federal.

“Le tengo mucho respeto a los legisladores del PT (…) ellos saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos. No deben importarnos los cargos, sino el encargo, estamos para transformar”, declaró el morenista.

Es de mencionar que la discusión sobre qué partido presidiría la Mesa Directiva se extendió desde el 31 de agosto, resolviéndose apenas el pasado miércoles, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consiguiera la mayoría calificada con 313 votos a favor y 50 diputados en su bancada.

Tras el triunfo de Sauri Rancho, el diputado del Partido Del Trabajo (PT) que se perfilaba para el cargo, Gerardo Fernández Noroña, desdeñó la designación y acusó de una “operación de Estado” para “imponer” al PRI.

Al respecto, esta mañana López Obrador descartó que hubiese alguna “condición” para que la bancada de Morena respaldara la elección, al señalar que eso sería “indebido y hasta ilegal”-

