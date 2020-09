Gobierno revoca notaria de Tehuacán ligada a diputada federal del PAN; van 13

Your browser does not support the video tag.

La patente de la notaria 9 de Tehuacán fue revocada por el gobierno estatal por ser una de las que se entregaron de manera irregular en el morenovallismo, cuyo titular es Jorge López Cuevas, quien está ligado a la diputada federal panista, Verónica Sobrado Rodríguez.

Esto de acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), por la Dirección de Archivos de Notarías, a cargo de Belinda Guadalupe Pastor García, a petición de la Consejería Jurídica, que es la que lleva el proceso de cancelación.

Al igual que como han sido en las otras notarías, se hizo la clausura de protocolo, formación de inventarios y destrucción de sellos oficiales, por lo que a la fecha suman 13 las patentes que se han quitado de manera oficial a los fedatarios involucrados.

En el documentó se estableció que se suspende a López Cuevas en el ejercicio de sus funciones notariales, quien había recibido dicha patente el 21 de diciembre de 2016 por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Es necesario mencionar que en octubre pasado el titular de la consejería, Ricardo Velázquez Cruz, exhibió que Roberto Moya Clemente, exsecretario de Finanzas; la diputada federal Maiella Gómez Maldonado; el ex titular de Turismo, Ángel Trauwitz Echeguren; el exlegislador local, Eukid Castañón Herrera, entre otros panistas tenían prestanombres en las notarías.

Las otras notarias revocadas

En ese tenor, las otras 12 patentes que se han revocado por la actual administración estatal son la 6 del distrito de Tepeaca, pero con sede en Ciudad Modelo, en el municipio de San José Chiapa cuyo titular era Gilberto Suárez Machado, y su suplente, Edwin Essiambre Sulvarán, siendo esta el viernes pasado.

Así como la 5 y 8 de Tepeaca, cuyos titulares eran María Dolores Martínez Barradas y Beatriz del Rosario Triana González, respectivamente; además de la número 2 de Tetela de Ocampo que pertenecía a Yesenia Bonilla Pérez.

Igual están la 10 y 12 de Tehuacán de Alejandro Julián Rosas Moro y Flor de Naranjo Tirado Alejo; la 2 de Tepexi de Rodríguez, que tenía Gabriela Montoya del Río; la 6 de Cholula, que era de Alejandra Maupomé Cagigal y la 4 de Tecamachalco, que pertenecía a Juan Carlos Tapia Santander.

- Anuncio -

Las otras son las de los exdiputados Irma Patricia Leal Islas y Manuel Pozos Cruz, que eran titulares de las notarías 7 de San Andrés Cholula y la 2 del municipio de Libres, así como la número 7 de Tepeaca, a nombre de Luis Antonio Nava Garzón, aunque la misma estaría vinculada con alcalde de dicho municipio, Sergio Salomón Céspedes.

Estas revocaciones han sido publicadas en el POE de finales de junio a la fecha, pues fueron 29 notarias que se entregaron en el sexenio panista de las que solo dos cumplen con su documentación legal para mantenerse operando, de acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.