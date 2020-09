Dan 1 año y 8 meses de cárcel a extorsionadora de Huitziltepec

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró obtener mediante la aportación de datos probatorios, sentencia condenatoria de 1 año 8 meses de prisión contra María de Lourdes Ramos Castillo por el delito de extorsión en agravio de un ciudadano de Huitziltepec.

El 30 de marzo de 2019 el denunciante recibió diversos mensajes de texto y llamadas telefónicas donde se exigía la entrega de más de 100 mil pesos asegurando que de no cumplir podrían privar de la vida a integrantes de su familia.

El agraviado reunió 50 mil pesos y acudió el 2 de abril de 2020 al Barrio San Pedro perteneciente a Huitziltepec cumpliendo con las indicaciones; en el lugar se presentó María de Lourdes pidiendo el dinero en efectivo.

Con previa denuncia realizada a través de los números 911 y 089, elementos de la policía municipal arribaron al sitio donde se logró la detención de la señalada quien poseía un sobre color amarillo producto del pago efectuado minutos antes.

Luego de la puesta a disposición de la mujer, el 4 de abril de 2019 el agente del Ministerio Público (MP) obtuvo su vinculación a proceso por el delito de extorsión.

En seguimiento al proceso jurídico, la Fiscalía de Puebla logró acreditar que María de Lourdes Ramos Castillo realizó las llamadas a la víctima y se presentó a cobrar la exigencia económica.

El Juez de Control dictó sentencia condenatoria de 1 año 8 meses de prisión contra la responsable quien además deberá realizar el pago de una multa y reparación del daño.