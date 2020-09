Construcción de cancha techada en Ixcaquixtla, al 50%: Antorcha

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Ixcaquixtla construye una cancha techada en la comunidad de Pixtiopan y lleva un avance del 50 por ciento; esto con la finalidad de proporcionar a la población un lugar adecuado para practicar deportes y eventos comunitarios.

Salvador Castañeda Luna, presidente municipal y afiliado al Movimiento Antorchista, dijo que, aunque hay recortes presupuestales, los integrantes del Cabildo procuran atender las necesidades de la población, porque su compromiso es trabajar para que el municipio abata el rezago en varios rubros y con ello lograr el cambio que merece Ixcaquixtla.

La obra tardará dos meses en estar concluida debido a que el clima no ha sido favorable, pues iniciaron las lluvias de manera intensa, mismas que eran esperadas por los campesinos de la zona porque traen beneficios para que sus cultivos sean fructíferos.

Otro factor que ha impedido el avance de la obra ha sido la pandemia, pues se mantiene un número reducido de trabajadores, atendiendo las indicaciones emitidas por las autoridades de salud pública.