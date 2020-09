Congreso pide a SSP módulos médicos para detectar Covid en policías

Your browser does not support the video tag.

La Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementar módulos médicos de prevención de contagios de Covid-19 para policías, así como realizar medidas sanitarias y de desinfección en instalaciones.

Lo anterior durante sesión pública virtual, donde también se aprobó que los módulos sean, atendidos por personal de salud capacitado que incluyan toma correcta de la temperatura, oxímetro y pruebas de detección de Covid-19.

Así como proporcionar sanitizante corporal y de calzado, gel desinfectante, y el equipo necesario suficiente y de calidad a todo su personal, para desempeñar sus labores sin poner en riesgo su salud.

Al iniciar la discusión del Punto de Acuerdo, el diputado Raúl Espinosa Martínez señaló que aun cuando ya se han realizado acciones en esta materia, no está por demás fortalecer las medidas de protección en los centros de trabajo, que permita velar por la seguridad de los cuerpos policiacos y el personal de la corporación.

En otro punto del orden del día, la Comisión de Seguridad Pública exhortó a la SSP y a la Secretaría de Salud, para que por conducto de los elementos de seguridad, invite a los ciudadanos a utilizar cubrebocas en espacios públicos y, en la medida de su presupuesto, reparta a la población mascarillas protectoras.

Durante la discusión de este punto de acuerdo, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez señaló que estar en semáforo naranja no implica que bajemos la guardia, por lo que es necesario seguir tomando las medidas pertinentes para evitar la propagación de contagios por Covid-19, y proteger la salud y la vida de las y los poblanos.

Mientras que la diputada Nancy Jiménez Morales realizó una propuesta reformatoria para que el exhorto no sólo se dirigiera a la AAP, sino también a la Secretaría de Salud estatal, el cual fue aprobado.

Finalmente, la Comisión de Seguridad Pública aprobó otro exhorto a la SSP para que implemente las medidas sanitarias, de desinfección y sanitización correspondientes en los filtros de ingreso, áreas comunes y en las celdas de los centros penitenciarios de la entidad, así como para que en el interior de los mismos se cumplan con las medidas de sana distancia, lavado constante de manos y utilización de cubrebocas.