Clausuran salón social de Cholula por incumplir restricción por Covid

Luego de reportes sobre una fiesta privada en el salón social “Puertagua” el pasado domingo, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de San Andrés Cholula acudió al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y clausura el lugar.

En la primera visita que se realizó el 2 de septiembre, se dejó un citatorio para llevar a cabo una inspección del lugar y verificar que cuente con las medidas de seguridad, así como los permisos pertinentes.

Posteriormente, el personal de la Dirección de Protección Civil, junto con su titular Omar Pérez Torres, realizaron una segunda inspección donde los responsables confirmaron la realización de un evento, pese a que el decreto del Ejecutivo del estado no lo permite por el Covid-19, por lo que se procedió a la clausura del lugar.

La Dirección de Protección Civil indicó que mantiene los recorridos de supervisión en zonas habitacionales, bares, restaurantes y zonas comerciales para verificar que se respeten las medidas sanitarias suficientes con la finalidad de reducir las posibilidades de contagios por coronavirus en el municipio.

El ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares, extremar sus medidas de higiene y evitar a toda costa organizar o acudir a eventos sociales, religiosos o deportivos que pongan en riesgo su salud y la vida de su familia.