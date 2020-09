Cierran la México-Tehuacán; exigen cancelar gasolinera en Tehuacán

Your browser does not support the video tag.

Pobladores de la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, de Tehuacán, bloquearon la carretera federal México-Tehuacán para exigir se cancele la construcción de una gasolinera, pues acusan que es un riesgo y que las obras siguen, pese a que se acordó frenarlas.

La tarde de este jueves, el contingente cerró la vialidad en ambos sentidos, mientras que inconformes llevaron consignas donde se logra leer “No más daño a los manantiales”, “No más daño a nuestros mantos acuíferos”, “No más contaminación”, entre otras.

Lo anterior ya que la principal queja contra el proyecto es que conllevará a la “destrucción” de manantiales con los que cuenta la comunidad, además, denunciaron que se había logrado un acuerdo con autoridades municipales para cancelar la gasolinera, sin embargo, vecinos vieron nuevamente actividad en las obras.

“Necesitamos saber quién autorizó, quién dio el permiso (para la gasolinera), porque la junta auxiliar no se ha visto beneficiada con un solo peso”, manifestó uno de los protestantes.

Entre las quejas de los vecinos, figuran acusaciones contra el actual Cabildo de Tehuacán, a quien acusaron de “abusar” del municipio, en tanto, la movilización llegó al Palacio Municipal, donde los quejosos se mantienen fuera del edificio.

Editado por David Celestino