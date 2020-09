Canadevi afirma no tener a socios poblanos en actos de corrupción

Your browser does not support the video tag.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) local desconoció que haya socios involucrados en los señalamientos de actos de corrupción contra el ahora exdirector de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, David Letipichia Castro.

Alberto Moreno Gómez Monrroy, presidente del organismo, dijo a Ángulo 7 que hasta el momento no se ha señalado a alguno de los empresarios afiliados y por ende tampoco puede ahondar en el tema.

En todo caso, contó, lo que sí ha ocurrido son atrasos en los trámites de licencias de construcción, permisos de cambios de uso de suelo entre otros temas, esto desde antes de la pandemia de Covid-19 incluso, en los meses que se llevan de la misma.

Comentó que debieron recurrir a la presidenta Claudia Rivera Vivanco para solicitarle que se reabra el Centro de Atención Múltiple, porque los trámites de manera virtual están estancados y eso hace que no prosperen los proyectos de nuevos edificios y fraccionamientos en la ciudad.

Indicó que al reabrir ayudará a los desarrolladores para que destraben esos trámites que la lentitud afecta en las inversiones.

En rueda de prensa virtual del miércoles pasado, la titular de la secretaría Beatriz Martínez Carreño, hizo pública la separación de Letipichia Castro, quien presentó su renuncia el pasado 31 de agosto, por motivos de “índole personal”.