Yadira gana custodia de sus hijos; servidora de TSJ de Morelos la amenaza, acusa

Después de dos años, la juez tercero de lo civil de Cuernavaca, Morelos, dio la razón a Yadira Herrera Ávila para quedarse con la custodia definitiva de sus dos hijos, pero su exesposo apeló la resolución y su hermana, Rocío Ballastra Villegas, trabajadora en el Poder Judicial, la amenazó.

El pasado 21 de julio, el juez emitió la sentencia, pero por el Covid-19, el 20 de agosto, la afectada fue notificada de que Daniel Ballastra Villegas, a pesar de haber comparecido a juicio, no acreditó las acusaciones contra Herrera Ávila, a quien le prohibió ver a sus hijos con los argumentos de que era adicta a las drogas y alcohol.

Al señor, se le decretó convivencia con los niños de manera supervisada; se le conminó a evitar mayores conflictos emocionales en sus hijos y anteponer a sus intereses, los de los menores de edad y a pagar pensión alimenticia, equivalente al 40 por ciento mensual de su sueldo.

Sin embargo, Daniel ingresó una apelación, pidiendo la cancelación de la ejecución de sentencia de la juez tercero de lo civil e ingresó un escrito aceptando que su expareja ganó el juicio, pero Emiliano, de 10 años, y Diego, de 6, seguirán con él mientras intenta revertir la sentencia, indicó a Ángulo 7 Herrera Ávila, cuyo caso fue compartido en este medio, pues la madre acusó que los favoritismos en el Poder Judicial retrasaban su caso desde 2018.

“El señor se niega rotundamente a que tenga contacto con ellos, aunque ya me dieron guarda y custodia definitiva (…) su único objetivo es fastidiarme la vida, porque él ya tiene otra pareja y otro hijo”, aseveró la mamá que desde octubre de 2019 no ve a Emiliano, y a Diego, desde hace seis meses.

Rocío Ballastra, con “contactos suficientes”

A esto se suma la intimidación que recibió de Rocío Ballastra Villegas, trabajadora desde hace 19 años en Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de dicho estado, y quien la semana pasada, tras darse a conocer el resultado de sentencia, le dijo “que no se va salir con la suya y de que la friega, la friega”, en una clara advertencia que a Herrera Ávila le preocupa, pues sabe que su excuñada tiene los contactos y maneras para afectarla.

“Ella tiene manera de acercarse a algún magistrado o pedir un favor, no dudo que lo pueda hacer”, mencionó la afectada, quien teme que, ante la contingencia de Covid-19, tengan que pasar otros ocho meses para que se resuelva la apelación de su expareja y por fin pueda ver a sus hijos, pues recordó que, cuando él tenía la custodia provisional, no la dejó ni siquiera tener contacto con ellos por videollamada, pese a que la juez así lo ordenó.

Por ello, pidió que su excuñada deje de entorpecer el caso, haciendo uso, una vez más, de sus influencias y que se acate al principio de imparcialidad que predica el Poder Judicial.

“No me preocupa el dinero”, recalcó al mencionar que, mientras él siga con los menores de edad, ella tiene que seguir dando la pensión que ahora, por ley, le tocaría entregar, sino que “ni siquiera” se han tomado molestia de informarme el estado de salud de los niños. Me preocupa la seguridad de mis hijos y, que se los vaya a llevar a otro estado”.

Finalmente, resaltó que, con esto, a los únicos que están logrando fastidiar es a Diego y Emiliano, al obstruirle el vínculo con su mamá, ya que acusó que los mismos niños reconocieron que tanto su tía Rocío como su abuela paterna, Raquel, les decían que “Yadira no existía más” y que ellas eran sus mamás.