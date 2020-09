Vinculan a Eukid por no rendir declaración patrimonial durante morenovallismo

Your browser does not support the video tag.

Ahora, Eukid Castañón Herrera fue vinculado a proceso por no rendir su declaración patrimonial cuando se desempeñó en dos cargos públicos durante el morenovallismo y cuando fue diputado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado de prensa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentaron una denuncia al respecto.

Por lo anterior, se inició una investigación y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, sustentó datos de prueba en contra de Castañón Herrera por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, lo que derivó en su vinculación a proceso.

Lo anterior se desprendió de actos de investigación que incluyen, entre otros, el detectar que el imputado no rindió su declaración patrimonial cuando se desempeñó en dos cargos públicos en el gabinete estatal.

Posteriormente cuando fue diputado -sin especificar si fue en su periodo como legislador local o federal- presentó declaraciones patrimoniales en las que no reportó la existencia de varias cuentas bancarias y otro tipo de valores, así como la posesión de inmuebles.

Con los datos de prueba sustentados, Castañón Herrera también fue vinculado a proceso por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.

Por esta imputación, también permanecerá en prisión preventiva justificada.

Además, la FGE anteriormente informó que el exoperador del morenovallismo fue vinculado a proceso por amenazas a una regidora de Atlixco, delito que se suma a los de extorsión y uso de recursos de procedencia ilícita.

Cabe mencionar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que la UIF congeló cuentas de exfuncionarios morenovallistas y otras más son indagadas.