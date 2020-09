Van 9 incidentes de violencia en penales de Puebla hasta mayo: ONG

Your browser does not support the video tag.

De enero y hasta mayo de 2020, el Observatorio de Prisiones documentó nueve incidentes de violencia al interior de penales poblanos, cifra que fue la doceava mayor; a nivel nacional se tiene el registro de 721 hechos violentos en las prisiones.

De acuerdo con los datos de dicha plataforma que es una iniciativa de la organización civil Documenta A C, en el caso de Puebla en el periodo señalado hubo un intento de suicidio y otro prisionero sí logró quitarse la vida.

Además el conteo señaló que siete de los incidentes en cárceles de Puebla fueron decesos de reos –aunque no se da explicación de cómo ocurrieron estas muertes—.

Las cárceles con más hechos violentos en lo que va de este año se localizan en Baja California (150 casos), Sonora (145), Ciudad de México (101), Chihuahua (39) e Hidalgo (22).

Por el contrario, en prisiones de Coahuila, Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala y Nayarit no se tienen documentados hechos violentos hasta mayo de 2020.

A nivel nacional, se han documentado tres intentos de escape, ocho fugas, dos motines, 84 riñas, siete homicidios, 24 intentos de suicidio y 26 suicidios.

Así como cinco huelgas de hambre, 290 decesos, tres violaciones, 207 agresiones y 62 autoagresiones.

Cabe mencionar que recientemente se hizo viral el video de unos reos en el penal de Tehuacán siendo golpeados y humillados por otros internos, al parecer en complicidad con un custodio, ante ello, la SSP indicó que ya se inició una investigación de los hechos.