Tarek Mashhour será el nuevo presidente de Audi México

La Planta Audi México, en San José Chiapa, anunció la llegada de Tarek Mashhour como presidente ejecutivo de la automotriz, a partir del 1 de noviembre de 2020, sucediendo a Andreas Lehe, quien asumirá el cargo de jefe de Planificación Estratégica en AUDI AG.

Al respecto, Peter Koessler, consejero ejecutivo de Producción y Logística de AUDI AG, agradeció a Andreas Lehe, quien “obtuvo resultados muy positivos en su paso por la presidencia de Audi México”.

Lehe dejará su cargo como presidente de la Junta de Administración de Audi México el 31 de octubre de 2020, para ir a su nuevo cargo el 1 de noviembre de este año.