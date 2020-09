Por Covid-19, Segob de Puebla suspende macrosimulacro del 19-S

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Gobernación informó que como medida de prevención del Covid-19, se suspende el macrosimulacro de sismo programado para el próximo 19 de septiembre en la entidad, en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil 2020.

A través de la Coordinación General de Protección Civil estatal, se indicó que la determinación se apega a las recomendaciones emitidas por las secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, relativas al control de riesgos y contagios de la enfermedad.

Sin embargo, la Coordinación General de Protección Civil Estatal llamó a los poblanos a no ignorar la fecha y los convoca a aprovechar el momento para revisar sus planes de protección civil, identificar rutas de evacuación y puntos de reunión, en sus hogares y centros de trabajo.