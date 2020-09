PEF de 2020, determinante para contener efectos de Covid: Manzanilla

Your browser does not support the video tag.

El integrante de la Cámara de Diputados, Fernando Manzanilla Prieto, manifestó que el Presupuesto de Egresos de la Feeración (PEF) de 2020 será determinante para contener los efectos económicos que dejó la pandemia por el Covid-19, por lo que llamó a priorizar la discusión.

En un comunicado, el legislador del distrito 12 de Puebla del Partido Encuentro Social (PES) afirmó que gestionar el destino de los recursos federales para 2021 es de suma importancia, pues de ello dependen las pensiones universales, becas, apoyo a mujeres, campesinos y demás sectores.

Por lo anterior, recalcó que la discusión del Paquete Económico, el Proyecto para Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y los criterios generales de política económica son una prioridad para el segundo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión.

Manzanilla Prieto pidió a los poblanos participar de manera activa en el tema, al igual que “compartan sus necesidades y puntos de vista sobre lo que ustedes consideran prioritario en la integración del presupuesto 2021”.

Recordó que, una vez concluida la glosa del informe presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciará el desahogo de temas en la agenda legislativa, donde se encuentra la aprobación del paquete económico, pues el aval de este es únicamente facultad de la Cámara de Diputados.

Editado por David Celestino