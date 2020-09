Para reelegirse, Trump busca votos del sector afroamericano: Jalife

Your browser does not support the video tag.

Para buscar la reelección de Donald Trump, el partido republicano se enfocó durante la Convención Nacional Republicana a ciertos nichos electorales, como la comunidad afroamericana, donde comenzó a ganar terreno y lo que le permitió repuntar y acortar la ventaja de Joe Biden.

De esa manera lo consideró el analista geopolitíco Alfredo Jalife-Rahm, quien indicó que durante las cuatro noches de dicho evento, una persona de ese sector “siempre hablaba a favor” del actual presidente de Estados Unidos.

Señaló que el partido Republicano tuvo la fortuna de hacer su Convención Nacional después que la del partido Demócrata, lo que les permitió preparar su evento y encaminarlo a ciertos nichos electorales, desde la comunidad afroamericana, hasta el sector israelí, a pesar de no ser muy numeroso.

En su video semanal de YouTube, donde realiza su análisis geopolítico, Jalife-Rahm lamentó que ninguno de los dos partidos estadounidense, durante sus Convenciones Nacionales incluyeran a personas mexicoamericanas para respaldar a sus candidatos, Trump y Joe Biden.

Olvidaron a mexicanos en EU

Y es que afirmó que los mexicanos en Estados Unidos son la principal minoría, lo que quizá paguen duro en las elecciones del próximo 3 de noviembre, pues no se promovió el voto enfocado a ese sector.

El analista geopolítico dijo que la Convención Nacional Republicana “estuvo bien estudiada, con sus objetivos”, pues hasta -mencionó- acudió una monja, aunque fue la única representante del sector católico, con lo que buscan ganar el voto de la “comunidad próvida”.

Asimismo, puntualizó que el evento “fue tan bien llevado” que hasta se realizó en la Casa Blanca, algo nunca antes visto, pues buscaban dar la impresión de que Trump es “presidenciable”, sin que faltara el “nepotismo atroz” de esa clase de eventos, así como se explotó el tema de las dinastías norteamericanas.

Lo anterior porque, explicó, sus familiares fueron los principales en brindarle respaldo al actual presidente, ya que desde sus hijos, casi todos, hasta su esposa y parejas de sus hijos dieron un discurso para “enaltecer” a Trump.

Trump logró reducir desventaja

Jalife-Rahm agregó que el evento permitió a Trump recortar la ventaja de Biden, por lo que se puede considerar que la Convención Nacional Republicana fue un éxito, y de esa manera, “el actual presidente está de vuelta en la contienda electoral”.

Además, precisó que Trump logró repuntar en las encuestas, aunque puntualizó que no es lo mejor confiarse únicamente de las encuestas, ya que hay otras variables más importantes que considerar.

Al respecto, indicó que influirá si los milenials y la Generación Z acuden a votar, pues los primeros hicieron la diferencia al ausentarse en las elecciones pasadas, lo que le costó la victoria a Hilary Clinton.

También influirá que ahora se puede votar por correo, pues estos se registraran mucho después de que se den a conocer los resultados preliminares, que todo apunta a que den como ganador a Trump, por lo que Clinton ya recomendó a Biden a no aceptar los resultados hasta que los sufragios emitidos por correo sean contabilizados.

Jalife-Rahm sostuvo que lo anterior genera un clima de incertidumbre, pues ninguno de los dos candidatos aceptarían resultados que no los pongan en la presidencia, por lo que será una elección “apretada, conflictiva y fraudulenta”.